Caroline Graham Hansen legger seg flat: – Var vonde følelser som pratet

Etter å ha blitt benket mot Sveits valgte Caroline Graham Hansen å levere en skikkelig utblåsning foran den norske pressen.

Uttalelsene var oppsiktsvekkende, spesielt på grunn av at de kom midt under et mesterskap, hvor Norges håp om avansement fra gruppespillet fortsatt lever.

Dagen etter kampen dukket Graham Hansen uanmeldt opp på pressemøtet. Der la hun seg flat overfor pressen, med landslagstrener Hege Riise ved sin side.

En tydelig preget Graham Hansen så ned på mobilen sin og leste opp ordene hun hadde planlagt å si.

– Jeg vil bare få lov til å be om unnskyldning for mine utalelser jeg hadde i går etter kampen. Jeg er bare et menneske med mye følelser. Det har vært noen tøffe dager, og jeg har gjort mitt for å stå i det. Men i går så tok følelsene overhånd.

– Det vil jeg be om unnskyldning for overfor mine lagkompiser, trenere og landet mitt, for å ta fokuset bort fra det som faktisk betyr noe, det er å være her å spille VM, sier en preget Graham Hansen.

Graham Hansen utdypet litt mer om hvorfor hun gjorde som hun gjorde etter tirsdagens kamp.

– Jeg ble veldig skuffet over å ikke starte en av de viktigste landskampene på lenge. Jeg er i form, og jeg viste at jeg kunne bidra sterkt mot Sveits. Men jeg var fortsatt veldig uenig i Hege sin avgjørelse, det må jeg få lov til å være. Men jeg vet å respektere at dette er treneren som bestemmer, hun har rett til å gjøre det hun mener er best for laget.

– Jeg vet også at det skaper uro rundt laget når jeg uttaler meg slik jeg gjorde i går. Det var vonde følelser som pratet og ikke den rasjonelle meg, sier Graham Hansen.

– Sier seg selv at man blir frustrert, sint og lei seg

En av uttalelsene som vekket mest oppsikt etter kampen, var da Caroline Graham Hansen sa til Viaplay at hun følte hun hadde blitt tråkket på i ett år.

På det uanmeldte møtet med pressen forklarte hun hva hun la i ordene, som stod igjen som et stort spørsmålstegn etter kampen.

– Når jeg snakker om at jeg har følt på noe i ett år, så knytter det seg til at jeg for ett år siden ble tatt ut av kapteinsteamet, som noe av det første Hege og de gjorde. Det var jeg også uenig i, men det var ikke relevant i går og jeg burde ikke referert til det. Så det beklager jeg.



– Jeg vil gjøre alt for å hjelpe Norge videre og jeg ber igjen om unnskyldning for at jeg i møte med pressen i går lot følelsene ta overhånd. Takk for meg.



Får tilgivelse av landslagssjefen

Like etterpå stilte landslagstrener Hege Riise seg opp foran mikrofonene.

Pressemøtet skulle egentlig avholdes klokken 11.15 lokal tid, men ble skjøvet med 45 minutter.

– I dag tidlig har vi hatt litt møter, som dere skjønner, derav en unnskyldning fra «Carro» som er oppriktig lei seg. Vi har jobbet oss gjennom det og skal fortsette å snakke sammen, vi har ikke hatt så mye tid, sier Hege Riise.

– Vi er alltid åpne og mottakelige for en unnskyldning. Det har hun gitt og hun kommer til å gi det samme til spillerne. Det aksepteres, sier Riise.

Landslagssjefen understreker likevel at selv om man nå går videre, så skal man fortsatt komme til bunns i hvorfor det ble som det ble.

– Vi skal i videre samtaler, det er ikke noe grunn for at dette ikke skal bli en suksesshistorie. Vi fikk en liten krasj, så må det nullstilles. Det gjøres det nå, så jobber vi videre fremover, sier Riise.



Ba om unnskyldning til lagvenninnene gjennom SMS

Etter at Graham Hansen og Riise hadde forlatt pressemøtet, kom Chelsea-spiller Guro Reiten inn i rommet.



Hun kunne fortelle at Graham Hansen i dag morges ba om unnskyldning til spillerne via en tekstmelding.

– Enkelte ting midt i et mesterskap skal selvfølgelig håndteres internt, men når det er sagt, så er det veldig stort av Caroline å stå her og be om unnskyldning, sier Guro Reiten.

Vilde Bøe Risa sier hun tilgir Graham Hansen og at landslaget nå ser fremover mot den viktige kampen mot Filippinene.

– Det er stort av Caroline å si unnskyld, også bør slike ting tas internt, sier Vilde Bøe Risa.



– Vi tilgir Carro, absolutt. Vi er et lag og står sammen som et lag. Det er naturlig at man får en utblåsning.