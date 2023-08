Burnley bekrefter Berge-overgang – koster 200 millioner

Sander Berge (25) er klar for Burnley. Hans tidligere klubb Sheffield United er svært misfornøyd over at nordmannen velger å dra.

Tirsdag kveld signerte Berge for den nyopprykkede Premier League-klubben, som ifølge TV 2s opplysninger er enig om en totalpakke på oppunder 200 millioner kroner (15 millioner pund inkludert bonuser) for nordmannen, til tross for at han kun hadde ett år igjen av kontrakten i Sheffield United.

Onsdag kom de aller siste detaljene i orden i en avtale som også sikrer Sheffield United en betydelig andel av et eventuelt videresalg.

Overgangen ble bekreftet av Burnley onsdag kveld.

– Jeg har hørt mye bra om klubben, og etter å ha sett suksessen utenfra forrige sesong er dette et flott prosjekt på gang her, sier Berge om overgangen.

– Det er et flott miljø fullt av unge talentfulle spillere fra hele verden, så jeg tror det passer perfekt for meg, fortsetter 25-åringen.



Svært skuffet

Slik TV 2 forstår det hadde Berge tilbud om en ny og forbedret kontrakt i Sheffield United, der han allerede var klubbens best betalte spiller.



Det bekrefter også klubben på sin hjemmeside.

– Forsøk på å overtale den norske landslagsspilleren til å signere en ny kontrakt har vært mislykket, og følgelig har klubben etter forhandlinger motvillig akseptert Burnleys siste bud, står det i pressemeldingen.

Isteden valgte Berge å signere en lukrativ fireårskontrakt med Burnley, som fikk konkurranse av et knippe andre Premier League-klubber.

– Jeg er svært skuffet, sier Sheffield United-trener Paul Heckinbottom om overgangen, ifølge The Star.

Han utdyper:



– Tidspunktet på overgangen, og det faktumet at han drar.

TRIST: Sheffield United-manager Paul Heckingbottom kommer til å savne sin tidligere elev. Foto: Ed Sykes

Klubben har uttrykt sin skuffelse i egne kanaler.

– Vi ønsket ikke å miste Sander, spesielt så nær sesongstart. Men etter at han uttrykte en sterk interesse om å dra snakket vi med Burnley for å få en best mulig avtale, sier Sheffield Uniteds adm. direktør Stephen Bettis.

Klubben var motvillig til å selge 25-åringen, skriver de i meldingen.

– Dessverre har han valgt å flytte til Burnley. Vi vil gjerne takke ham for de tre og halvt årene.



Dette sier Solbakken

Landslagssjef Ståle Solbakken er fornøyd med klubbvalget.

SKAL BO I SAMME BY: Sander Berge og Erling Braut Haaland er gode venner. Nå skal de også bo i samme by. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

– Det tenker jeg er en fin overgang. De spiller en type fotball som passer han godt, sier landslagssjef Ståle Solbakken.



Han mener Burnley er et bra steg.

– Det steget takler han fint. De er jo et nyopprykket lag, så han er nok en av de som kommer til å dra lasset, fortsetter Norge-sjefen.



Burnleys manager Vincent Kompany skal være en av nøkkelårsakene til at Berge har latt seg overbevise av tilbudet.

– Klubben har høye ambisjoner og har signert flere. Det hele passer inn i det jeg ser etter, sier Berge.



NY SJEF: I Burnley får Sander Berge Manchester City-legenden Vincent Kompany som manager. Foto: Martin Rickett

Møter Haaland

Berge kan få debuten for Burnley allerede fredag kveld i første Premier League-runde, når Manchester City og Erling Braut Haaland kommer på besøk til Turf Moor.

I likhet med resten av Burnley-troppen vil Berge bosette seg i Manchester, og dermed dele by med en av sine beste venner i Haaland, som han ferierte sammen med i sommer.

TV 2 har vært i kontakt med Berges agent Morten Wivestad, som tirsdag ble observert på vei inn til Burnleys treningsanlegg. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere overgangen.

Det har vært travle dager for Wivestad og agentselskapet Keypass, som også stod bak Alexander Sørloths overgang fra RB Leipzig til Villarreal for en totalpakke på 135 millioner kroner for to uker siden.

Sander Berges overgang fra Sheffield United til Burnley betyr nok en gang klirrende mynt i klubbkassene til Asker og Vålerenga, som oppfostret ham før han signerte for Genk i januar 2017.

Berge avslutter karrieren i Sheffield United med 15 mål og 12 målgivende pasninger på 109 kamper.