Bryne-suksess ga Haaland-skvis

Bryne arrangerte tur til England for å se Erling Braut Haaland og Manchester City. Så kom jærbuenes fantastiske høst.

I siste OBOS-ligarunde kapret Bryne en kvalifiseringsplass.

– Da vi tapte hjemme mot Åsane i sommer, var det ingen av oss som brydde seg om kvalik. Da så vi tvert imot andre veien, sier markedssjef i Bryne FK, Bjørn Hagerup Røken, til TV 2.

Etter tapet mot daværende tabelljumbo Åsane i juni, var det kun bedre målforskjell som gjorde at Bryne lå over direkte nedrykk.



– Hadde du skrudd tiden tilbake, er det ingen som kunne sett det for seg, sier Bryne-trener Kevin Knappen til TV 2.



Så fikk Bryne kampbilletter til Erling Braut Haalands Manchester City mot Liverpool og arrangerte sponsortur til England.

FÅR BRYNE-BESØK: Bryne har sponsortur til Etihad på Premier League-kampen mellom Manchester City og Liverpool. Senere samme dag Bryne møter Start. Foto: John Walton / Pa Photos / NTB

Brynes suksesshøst

Da Bryne snek seg inn på kvalifisering, havnet de i en skvis. Turen til Manchester kolliderte med Brynes kvalikkamp borte mot Start.

– Jeg satt og styrte under den siste runden. Da det var et kvarter igjen, innså jeg at dette faktisk skjer: «Det blir kvalifisering», sier Røken.

Ikke nok med det: Brynes J16-lag skal spille NM-finale mot Kolbotn tidlig søndag.

– Det er vanvittig gøy. Det viser jo at det er mye bra som skjer i Bryne, sier Bjørn Hagerup Røken.

HØSTSUKSESS: Bryne og trener Kevin Knappen har i løpet av høsten byttet ut nedrykksfare i OBOS-ligaen med plass i kvalifiseringen til Eliteserien. Foto: Carina Johansen / NTB

Markedssjefen er den eneste som reiser over fra klubben sammen med 15 sponsorer. Egentlig skulle trenerne til både herre- og kvinnelaget være med til Manchester.



– Jeg vil mye heller se Start mot Bryne enn Manchester City mot Liverpool. Det hadde vært fint å være der, men å få avslutte sesongen med å spille om noe enda større, som de fleste ikke trodde var mulig, vil jeg heller være med på, sier Knappen.

Bryne-trenerne skulle også få et opplegg i City, men det får vente.



– Det var planen, men den linken er ikke borte. Bryne har god kontakt inn i klubben, sier Knappen.



– En gutt fra Bryne vinner The Treble

– Tøff prioritering

Markedssjefen skulle også helst vært i Kristiansand på lørdag.

– Jeg har kjent litt på at jeg har mest lyst til å sitte på toget til Kristiansand og heller se kampen mot Start, enn å være på Etihad for Manchester City mot Liverpool. Den prioriteringen var tøff, sier Røken.

– Det er ikke spilt en kamp med like mye engasjement siden cupfinalen mot Viking (2001). Vi har vært i kvalik før, men det er så lenge siden vi har vært oppe og dunket i toppen, at dette er andre boller enn det vi har vært vant til de siste årene, fortsetter han.

– Det er jo mer eller mindre innavl

Det er solgt rundt 400 billetter til borteseksjonen, og Røken regner med at det blir over 500 Bryne-supportere på kamp.

– Å ha en tolvte mann og få ekstra støtte, er kjempeviktig. 500-600-700 herfra er kjempebra. Det kommer til å høres, sier Knappen.

– Vi har en fin inngang. Dette er en kjempepositiv greie, sier Bryne-treneren.

For Bryne-gjengen i Manchester er de i ferd med å legge en plan for å få sett kampen etter Etihad-besøket tidligere på dagen.

– Det blir litt av en dag for oss Bryne-supportere i Manchester. Vi håper å finne en løsning med å se Bryne-kampen på hotellet. Det blir en god gjeng som skal følge med på kampen, sier Røken.