Bryne gikk syv mill. i overskudd: – Erling kan få sesongkort

Bryne FK hadde budsjettert inn et overskudd på 643.000 kroner for 2022. Takket være Erling Braut Haaland endte overskuddet på 7,3 millioner.

– Det e «jilt» med sånne tall. Det gir spillerom til å satse videre. Det finnes jo en veldig god grunn til at vi får så gode tall.

Brynes markedssjef Bjørn Hagerup Røken svarer som en ekte jærbu når TV 2 slår på tråden.

«Den gode grunnen» Røken henviser til er en 22-år gammel fotballspiller fra Bryne som bøtter inn mål.

Mai 2022 ble Erling Braut Haaland solgt for 600 millioner til Manchester City fra Borussia Dortmund. Da bekreftet daglig leder Hans Øyvind Sagen at Bryne ville få 1,6% av overgangssummen.

GLADE DAGER: Haaland har foreløpig 28 mål på 26 kamper i Premier League. Foto: ED SYKES

I årsberetningen til Bryne FK for 2022 ser man hva som skjer når man oppfostrer en av verdens mest populære fotballspillere.

Budsjettet som ble satt for 2022 hadde budsjettert inn et overskudd på 643.000 kroner. Overskuddet ble på 7,3 millioner kroner. Årsberetningen stadfester at det er spillersalg som gir klubben det ekstraordinære overskuddet.

Stavanger Aftenblad omtalte saken først.

– Reisen har så vidt begynt

Markedssjef Røken forteller at de er utrolig takknemlige for midlene fotballklubben får takket være Haaland.

– Haaland-midlene som kommer inn er satt av til langvarige investeringer. Vi skal bruke penger på ting som hele klubben, både topp og bredde, får nytte av, sier han over telefon til TV 2.

Han peker på at disse pengene er øremerket til å utvikle og vedlikeholde idrettsanlegg, slik at hele nærmiljøet får kjenne effekten av storsalget.

FORNØYD: Markedssjef Bjørn Hagerup Røken og daglig leder Hans Øyvind Sagen har mye å smile for. Bilde tatt i august 2022. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Traff ham på Spar noen dager senere

Røken selv er Manchester City-fan. Den lokale supporterbutikken på Bryne har startet utsalg av Haaland-drakter, og han ser at foreldre, som er Liverpool og Manchester United-fans, må krype til korset.

– Hele Bryne har jo gått fra gult til lyseblått. Vi er nok ikke helt klar over selv hvor stort det hele er. Vi har flere ganger tullet med at vi burde åpne fornøyelsesparken «Haaland-land».

– Erling gjør Bryne som by mer verdifull.

Interessen for OBOS-klubben på Jæren har skutt i været i takt med Haalands scoringsliste. Røken minnes spesielt en brasiliansk sportskanal som lagde dokumentar om tettstedet.

Likevel har ikke den økte oppmerksomheten forandret mye på Bryne.

– Hvis Martin ser på, sier jeg Haaland

– Et par dager etter overgangen til City møtte jeg Erling nede på Spar. Det er gøy at en av verdens mest omtalte personer kan ha et sted å komme hjem til.

Pappa Alfie Haaland og Erling har begge vært engasjerte i å gi tilbake til klubben hvor det hele startet.

Bryne har startet opp «Haaland-akademiet», hvor ledere fra næringslivet kan møtes og bli inspirert av suksesshistorien. I april reiser akademiet til Manchester for å se toppoppgjøret mellom City og Arsenal.

– De er utrolige flinke til å gi tilbake der de kan. De har nok av ting å «putle» med når de skal passe på at verdens beste fotballspiller har det bra rundt seg.

Millionene drypper ned på bredden

Det er ikke bare Haaland som har blitt solgt for store summer de siste årene. Bare i 2023 har vi sett storsalg av unge talenter som Andreas Schjelderup og Daniel Karlsbakk.

Røken har tro på det kommer flere historier som minner om Brynes de neste årene.

– Markedsverdien på norsk fotball har skutt i været. Karlsbakk, Martin (Ødegaard) og Erling. Kvaliteten på norsk fotball er bedre enn noen gang. Sånn tror jeg det vil være i lang tid fremover.

I mai 2022 snakket Alf-Ingve Berntsen til TV 2 om Haalands overgang til Premier League. Berntsen var Haalands første trener, og var engasjert i Bryne FK gjennom flere år.

MERKER INTERESSEN: Alf-Ingve Berntsen, tidligere trener i Bryne, merker folk er interesserte i hva som har skjedd på Bryne. Foto: PETTER BERNTSEN

Selv om han nå trener lokallaget Frøyland merker han fremdeles at det er en sterk interesse for historien om Haaland og Bryne FK.

– Du merker det på kroppen når du er ute og møter andre fra miljøet, forteller Berntsen til TV 2 i mars 2023.

– Det er mye interesse rundt hva som har skjedd her. Erling skaper interessen, ikke at en OBOS-klubb går noen millioner i overskudd.

Berntsen har i løpet av sin tid i fotballmiljøet blitt kontaktet av over 250 journalister som er nysgjerrige på gullkalven. Men sladder har han ingen interesse i.

– Da bare legger jeg på og sier «No, thank you very much».

Likevel syns treneren at det er greit å snakke om hva som har skjedd på Bryne.

– Det gir oss fra fotballmiljøet anledning til å snakke om betydningen av at alle skal tas vare på. Mange foresatte tenker at ungene må trene tre ganger til dagen for å bli gode. Å dele historien gir muligheten til å formidle at man heller burde skape solide, robuste treningsmiljø.

Berntsen legger til at han har full tiltro til at Bryne kommer til å forvalte pengene godt. Han peker på at klubben består av fornuftige folk som vil prioritere både topp og bredde, gutter og jenter.

Markedssjef Røken er utrolig takknemlig for mulighetene Haaland har gitt klubben, og legger til at 22-åringen er velkommen på kamp når som helst.

– Erling kan godt få sesongkort fra oss.