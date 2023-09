Bruno får pepper: – Kan være pinlig

Onsdag fra kl. 20.45: Se Bayern-Manchester United på TV 2 Play.

«Manchester United trenger nye eiere, ikke en ny manager. United trenger flere spillere som tar ansvar, ikke som enkelt lar manageren deres ta støyten for problemene som plager laget og klubben».

Det skriver The Times' profilerte kommentator Henry Winter i forkant av Champions League-møtet med Bayern München.

Manchester United har fått en skrekkelig start i Premier League og trenger sårt en opptur mot den tyske giganten.

Winter etterlyser at flere enkeltspillere står frem, og bruker sterke ord om klubbens kaptein.

«For få ledere, for få som tar ansvar. Bruno Fernandes er ofte en nytelse å se på, men han kan være pinlig som kaptein, til tider tilsynelatende mer interessert i å ta kampen med dommerne enn motstanderne. Hvilket eksempel setter det?», spør han.

DISKUSJON: Her er Bruno Fernandes borte hos dommerteamet på vei inn til pause i helgens Premier League-kamp mot Brighton. Foto: OLI SCARFF

– Dagene er talte

Kommentatoren mener imidlertid at alternativene er få.

«Marcus Rashford bryr seg veldig mye om klubben, men er til dels introvert og kapteinsbindet kan bli begrensende og redusere fokuset på å score mål. Raphaël Varane har erfaringen, men er ikke spilleklar i øyeblikket. Casemiro må fokusere på å gjenopplive sitt eget spill. Harry Maguire er en naturlig leder, men passer ikke inn i ten Hags taktiske planer».

«Dagene er talte der United hadde en rekke spillere som tok ansvar», fortsetter Winter, og viser til legender som Bryan Robson, Roy Keane og Gary Neville.

LEGENDER: Roy Keane og Gary Neville var svært viktige brikker på Manchester United-laget som dominerte engelsk fotball. Foto: John Walton

– Til tider patetisk

Også etter Tottenham-kampen i august var Bruno Fernandes' oppførsel under lupen.

Det etter at portugiseren skal ha gitt lagkompis Facundo Pellistri en skyllebøtte på banen.

– Pellistri gikk på et løp. Fernandes så ham ikke, så han gikk på et annet løp, men fordi han ikke var der Fernandes ville at han skulle være, kjefter han på Pellistri, sa Sky Sports-ekspert Micah Richards, ifølge Manchester Evening News.

TV-PROFIL: Tidligere Manchester City-spiller Micah Richards (til venstre) er en del av Sky Sports' ekspertkorps. Her med tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher. Foto: PETER POWELL

Han fortsatte:

– Det er hver gang. Jeg så et intervju med ham her om dagen, og han sa at han trenger å spille med mye følelser, fordi det gjør at han spiller bedre. Men jeg føler at kroppsspråket hans på banen forstyrrer resten av laget, og det ser bare ikke bra ut i det hele tatt. Det er patetisk til tider.

Ble hyllet av ten Hag

Fernandes overtok kapteinsbindet på fast basis i sommer. Han fikk de beste skussmål av Erik ten Hag.

Nederlenderen beskrev ham som «en stor inspirasjon» for resten av spillerne, og trakk i tillegg frem portugiserens sosiale ferdigheter.

HYLLET: Erik ten Hag var full av lovord om Bruno Fernandes da portugiseren ble tildelt kapteinsbindet i sommer. Foto: OLI SCARFF

– Han er også veldig god til å forstå spillet. For en manager er det veldig fint å ha den mellommannen på banen, sa ten Hag i begynnelsen av sesongen, før han la til:

– Han kan ikke gjøre det alene. Vi trenger mer hjelp. Vi trenger ledere som har et sterkt bånd og som kan lede laget i rett retning.

