Brukte brutal beskjed som motivasjon: – Gikk en liten faen i meg

– Det har vært en tøff kamp, det skal jeg ikke legge skjul på, sier Vilde Bøe Risa til TV 2 langs kaien i Auckland.



Skuffelsen etter EM-fadesen hadde akkurat lagt seg da Norges nye landslagssjefs navn, Hege Riise, lyste opp på mobilen til Bøe Risa.

Men Riise ringte ikke for å fortelle at bergenseren kom til å være en sentral del i hennes nye landslag.

Beskjeden var alt annet enn hva Bøe Risa hadde sett for seg da hun løftet telefonen og la den til øret.

Manchester United-spilleren som hadde vært sentral på landslaget de siste fem årene, var vraket til Riises første landslagstropp.

– Jeg måtte ringe henne opp igjen senere og stille en del spørsmål for å vite hva hun faktisk egentlig mente. Man blir tatt litt på sengen når den telefonen kommer, sier 28-åringen.



Bøe Risa tolket telefonsamtalen med at landslagssjefen mente Manchester United ikke var riktig klubb for henne og at hun burde vurdere andre muligheter for å få mer spilletid.



– Jeg måtte roe meg litt ned, samle tankene og klarne hodet. Så måtte jeg ringe opp igjen for å stille de spørsmålene jeg kjente på og få de svarene jeg ønsket.

PÅ PLASS: Vilde Bøe Risa kjempet seg tilbake i landslagsvarmen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Fulgte ikke sjefens råd: – Gikk en liten faen i meg



Bergenseren valgte å ikke følge rådet fra Hege Riise. Beskjeden satte tankene i gang, men hun valgte å bli i Manchester å kjempe for spilletiden, selv om hun visste at hun da også ofret en potensiell plass i VM-troppen.

Totalt har det bare blitt 309 minutter på banen i ligaen for rødtrøyene i 2023, i en sesong som endte med andreplass, kun to poeng bak ligamester Chelsea.

For landslaget har hun startet tre av fem kamper.

– Innerst inne ville hun (Hege Riise) vel pushe meg. Det var nok et bevisst valg. Jeg har tatt det til meg og forsøkt hver dag å bli en bedre spiller. Det har resultert i litt flere minutter, men jeg føler likevel at jeg har utviklet meg. Jeg står beinhardt på hver dag for å bli en bedre spiller.

KAMP BAK LUKKEDE DØRER: Søndag spilte Norges landslag treningskamp mot Portugal bak lukkede dører. Vilde Bøe Risa var blant dem som fikk prøve seg i 2-1-seieren. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det resulterte til slutt i en landslagsplass under sommerens VM.

– Det var brutalt å bli utelatt når man har vært med i så mange år og spilt to mesterskap. Det gikk en liten faen i meg om at jeg skulle motbevise det hun sa. Nå står jeg her, det er deilig å kjenne på, sier Bøe Risa og titter ut over havnen i Auckland.

TILBAKE: Vilde Bøe Risa er tilbake på landslaget, her med landslagssjef Hege Riise og assistent Ingvild Stensland. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Gir meg ikke før jeg får plassen

Etter VM returnerer hun til Manchester hvor hun har ett år igjen av kontrakten. Det er ikke noe alternativ å bytte ut storklubben, selv om kampen om plass i elleveren er beinhard.

– Jeg stortrives der borte. Det er et fantastisk liv og jeg trives veldig godt med laget. Jeg står på for å kjempe om plassen på laget og gir meg ikke før jeg får den, sier hun selvsikkert.



Men før det skal hun revansjere fjorårets EM-fadese.

– Revansjelysten er der absolutt. Det var et tøft mesterskap for mange av oss, sier Bøe Risa.



Norge sparker i gang VM mot vertsnasjonen New Zealand på torsdag. Kampen spilles klokken 09.00 norsk tid og vises på NRK.