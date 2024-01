Brentford enig om Nusa-overgang: – Det er nok mye smartere

Fabrizio Romano skriver på X at Brentford er enige med Club Brugge om en overgang for Antonio Nusa (18).

TV 2 kan erfare at Nusa har bestemt seg for Brentford, og at klubbene er enig. 18-åringen reiser til London i dag.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har stor tro på overgangen.

– Nusa har ferdigheter som passer godt i Premier League. Brentford er kjent for å gjøre et godt forarbeid når det kommer til spillersigneringer, så de har garantert fulgt Nusa i lang tid. Alle vet at han er en ekstremt talentfull spiller. Han har vært ustoppelig for landslaget, sier Mathisen.

Overgangssummen skal ligge på 30 millioner euro – som tilsvarer rundt 340 millioner kroner – ifølge Romano.



London-klubben befinner seg på 14. plass i Premier League. Nusa blir i så fall lagkamerat med Kristoffer Ajer.

– Kristoffer Ajer forteller om et fantastisk miljø med masse nordiske spillere og i apparatet rundt. Så tror jeg vi kan få se ham i en større klubb etter hvert.

– Det er nok mye smartere å gå til Brentford enn Chelsea eller Tottenham for å sitte på benken, mener TV 2s fotballekspert.



NORDMENN I LONDON: Antonio Nusa, Kristoffer Ajer og Martin Ødegaard. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ønsket av storklubber

Tidligere denne måneden rapporterte den belgiske avisen Het Laatste Nieuws om at Tottenham ønsket å hente Langhus-gutten.



TV 2 har tidligere skrevet om at vidunderbarnet takket nei til en overgang til Chelsea verdt over 400 millioner kroner.

– Det blir interessant å se om noe skjer rundt ham de kommende dagene. Men dette er ting som skjer over hodet mitt, sa Nusas norske trener Ronny Deila om Nusa torsdag.