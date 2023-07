Brennhete Bobb fikk spinnvill prislapp av Manchester City

TOKYO (TV 2): Storklubben ga klart uttrykk for at de satser på sin mindre berømte nordmann da en toppklubb forhørte seg.

Oscar Bobb (20) trådte frem i lyset da han søndag fikk spille en hel omgang i Manchester Citys første treningskamp etter den historiske trippeltriumfen i juni.

Internt i Manchester City er det riktignok lenge siden man fikk øynene opp for Oscar Bobb (20).

Den tidligere Lyn-spilleren har vært en del av storklubben siden sommeren 2019, og de to siste sesongene har han blitt kåret til akademiets beste spiller.

Han fikk være med i en utvidet tropp til fjorårets USA-turné, den gang uten å få spilletid, men nå er situasjonen en helt annen.

I løpet av forrige sesong var det i enkelte kretser en forventning om at han kunne bli lånt ut for å få mer spilletid i 2023/24-sesongen. Men etter å ha evaluert prestasjonene hans for andrelaget, bestemte Manchester City seg for at de ønsket å satse på Bobb i en rolle tett på førstelaget.

IMPONERT: Pep Guardiola er fornøyd med den norske unggutten. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Til årets sesongoppkjøring har Guardiola bestemt seg for å være mer selektiv i hvilke unggutter han har tatt ut. Bobb er den eneste spilleren uten Premier League-erfaring som har fått plass, og søndag ble han belønnet med 45 minutter i Tokyo.

– Jeg er supertakknemlig, sa Bobb til TV 2 etter kampen, selv om han fremstod noe slukøret og ikke syntes han fikk vist seg fra sin beste side.

Tillitserklæringen rimer med signalene klubben har sendt til de mange klubbene som har meldt sin interesse om Bobb; han er ikke på markedet.

MÅL: Erling Braut Haaland feirer sitt første mål med blant annet Oscar Bobb (t.v).

Prislapp: Over 200 millioner

Selv om Bobb nå ikke er vurdert som til salgs, har City tidligere antydet en prislapp som sier det meste om hvor høyt de verdsetter akademijuvelen.

Da en toppklubb henvendte seg om 20-åringen en stund tilbake i tid, fikk de som svar at selv ikke 15 millioner pund – 195 millioner kroner etter dagens kurs – ville være nok til å kuppe ham.

En slik sum ville umiddelbart gjort Bobb til en av tidenes fem dyreste norske spillere, sammen med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth og Sander Berge.

GODT HUMØR: De to nordmennene startet kampen på benken og satt ved siden av hverandre i 1.omgang.

Men i Manchester City-kontekst er det alt annet enn overraskende. De har blitt spesialisert på å tjene store summer på akademispilere: Gavin Bazunu, Sam Edozie, Juan Larios og Romeo Lavia har blitt solgt til Southampton for totalt en halv milliard, og i sommer dro keeperen James Trafford (ett år eldre enn Bobb) til Burnley for en totalpakke på nesten 250 millioner kroner.

Pep Guardiolas ord kommer i hvert fall ikke til å senke prislappen på Bobb. City-manageren var full av lovord om den anvendelige spilleren.

– Han hadde en utrolig sesong for andrelaget. Han spilte utrolig … pfff … utrolig! Fyren spiller bra i tre-fire ulike posisjoner. Vi stoler veldig mye på ham, sier manageren før han ramser opp akademispillere som har spilt en viktig rolle for førstelaget de siste årene:



– Phil Foden, Cole Palmer, Rico Lewis, James McAtee og nå Oscar. Han har gode utsikter, fullførte Guardiola.

Brighton-interesse

Enn så lenge må dermed Bobbs beilere smøre seg med tålmodighet, med mindre noen av dem er forberedt på å legge inn et eksepsjonelt bud som kan få City på andre tanker.

Ifølge TV 2s opplysninger har Brighton vært blant Premier League-klubbene som har ytret mest konkret interesse. I utlandet er toppklubber som Benfica og Sporting i Portugal ivrige etter den portugisisk-talende nordmannen med fortid i Porto.

– Jeg vet ikke helt. Jeg har ikke fått satt meg ned med noen ennå, svarer Bobb på spørsmål om hvor viktig rollen hans vil bli hos Manchester City denne sesongen.

KLAR FOR NESTE NIVÅ: Oscar Bobb trives i selskap med de største stjernene.

Men på spørsmål om han føler seg klar for Premier League- og A-lagsfotball nå, svarer han:

– Ja, jeg kan vel ikke si nei. A-lagsfotball, i hvert fall.

Han fortsetter:

– Vi får ser etter reisen til Japan og Sør-Korea. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg fokuserer mer på hverdagslivet.

– Hvor viktig er det for deg med spilletid nå?

– Jeg tror spilletid er viktig, så man må sette seg ned med de som kan hjelpe og de det gjelder, og finne ut hva som er best.

– Nøyaktig det Guardiola vil ha

Blant journalistene som følger CIty tettest, er det ingen tvil om at Bobb vurderes høyt av klubben: Manchester Evening News lanserte ham som et «wildcard» for den kommende sesongen, mens The Athletic plukket ham ut som en av spillerne som kan få gjennombruddet i Premier League denne sesongen.

– Han er nøyaktig det Guardiola vil ha fra en kantspiller, sier The Athletic-journalist Sam Lee.

Jack Gaughan, reporter i storavisen Daily Mail, stemmer i:

– Han ser nøyaktig ut som den typen kantspiller som City elsker. Det er allerede åpenbart at han klarer å lese rommene. Det er helt avgjørende.

Onsdag kan Bobb få en ny mulighet til å imponere når Manchester City møter Bayern München i Tokyo.