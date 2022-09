Breddeklubben tok utradisjonelt grep – så gikk de viralt

VEO-kameraet trenger bare å plasseres høyt og slås på. Så gjør det jobben selv.

Kameraet er å intelligent at det følger ballen og hele tiden har kontroll på hvor det er action på banen.

Når kampen er ferdig sendes opptaket videre til en PC med et enkelt trykk. Den grønne boksen sorterer mål og hendelser, som gjør at klubben enkelt via et varmekart kan finne fram til klippene de ønsker å klippe ut.

Kameraet sørger også for at klubben kan sende samtlige kamper direkte, slik at de som ikke får vært til stede på kampen, kan se den hjemmefra.