Braut Haaland-reaksjon imponerer: – Det er fasit!

Erling Braut Haaland la skylden på seg selv og var glad VAR annullerte målet hans mot Fulham. Det er en innstilling 22-åringen får ros for.

STANGET BALLEN I MÅL: Erling Braut Haaland brukte få minutter på å markere seg i skadereturen for Manchester City. Her trodde 22-åringen at han hadde stanget inn Citys ledermål, men VAR grep inn og annullerte for offside. Foto: LEE SMITH

Han ble til slutt den store Manchester City-helten mot Fulham, men en stund så det ut til at noen få centimetere skulle ødelegge kvelden for Erling Braut Haaland & Co.

75 minutter var spilt da nordmannen med et vakkert hodestøt stanget et innlegg fra Kevin de Bruyne i nota. Etihad Stadium gikk fullstendig av hengslene, men etter noen sekunder med jubling kom VAR på banen og spolerte gleden.

Men der mange fotballstjerner – og ikke minst supportere – gjerne fortviler over at VAR blander seg opp i marginale situasjoner, var tonen en helt annen hos Erling Braut Haaland i et intervju med Viaplay etter kampen.

– Selvfølgelig er det bra at VAR tar den. Offside-mål skal jeg ikke score, så det var godt at VAR kom inn og gjorde rett avgjørelse, var Braut Haalands konklusjon etter kampen.

Han påpekte for ordens skyld at det var litt kjipt. Likevel virket han å legge all skyld på seg selv.

– Først og fremst blir jeg litt gira, så jeg går for tidlig. Jeg trodde han skulle slå inn tidligere, men han tok et ekstra touch. Hvis ikke, tror jeg at jeg hadde vært onside, fortalte Braut Haaland.

Hjemme i Norge har TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah tidligere forsket på psykologi innen fotballen. Det hører med til historien at VAR-annulleringen ikke ble avgjørende, men Amankwah er likevel langt ifra overrasket til fokuset til en av verdens beste fotballspillere om dagen.

– Det Erling Braut Haaland sier er utypisk, men likevel helt etter læreboken. Det er faktisk fasit på et godt og riktig fokus, sier Amankwah.

Mener VAR favoriserer ham

Han viser til at Erling Braut Haaland med sin væremåte og sine uttalelser viser at han ikke bare er resultatorientert.

– I stedet for å være kun opptatt av utfallet av involveringer og handlinger, er det tydelig at han er en prosessorientert spiller som er like opptatt av veien til mål og på detaljene som er avgjørende for utfallet, sier Amankwah.

I sitt svar, virker Braut Haaland misfornøyd med å ha gått i offside og er i tillegg opptatt av at rettferdigheten seiret. Tross alt var han noen centimetere i offside.

– Jeg har faktisk vært bevisst på dette det meste av karrieren min. Jeg og pappa har diskutert det masse, og da VAR ble introdusert var det bare en fordel for meg. For sannheten er at jeg nesten aldri går i offside, sa han til Manchester Citys hjemmeside i sommer.

I september omtalte TV 2 at Braut Haaland bare går i offside i snitt 0,4 ganger per kamp. Det er særdeles lite for å være en spiss som stadig jakter bakrom.

– Kan være grunnen til sjelden måltørke

Yaw Amankwah er imponert over måten Erling Braut Haaland tilsynelatende har en prosessorientert måte å jobbe på.

– Jeg tror det kan være med på å forklare hvorfor han sjeldent opplever måltørke, sier Amankwah.

HAR FORSKET: TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah har forsket på fotballpsykologi. Foto: Eivind Senneset

I fjor ble det overskrifter da Braut Haaland gikk fem strake kamper i Bundesligaen uten nettkjenning. Men strengt tatt scorer Erling Braut Haaland nesten hele tiden. I år har han vanvittige 18 mål på 12 kamper i Premier League.

– Istedenfor å henge seg opp i antall minutter som har gått siden han sist scoret og at han må score, så fokuserer han heller på de små detaljene, justerer og optimaliserer hele veien, og er trygg på at det vil gjøre at målene kommer. Det er fasit på hvordan læreboken mener du skal nå dine mål, sier Yaw Amankwah.