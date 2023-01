Brasiliansk magi sendte Manchester United videre

SAMBAFOTBALL: Her takker Casemiro lagkompis og landsmann Antony for en rålekker målgivende pasning. Foto: OLI SCARFF

Manchester United-Reading 3-1

Championship-laget Reading ble overkjørt i flomlyset på Old Trafford lørdag kveld.

Den brasilianske trioen stjal showet for Manchester United.

Først vartet storkjøpet Antony opp med en utsøkt gjennombruddspasning. På løp var Casemiro, som på iskaldt vis chippet ballen over keeperen i steget.

Samme mann økte til 2-0 like etter. Midtbanekrigeren curlet ballen i hjørnet fra omtrent 25 meteres hold, riktignok hjulpet av en liten stuss fra en Reading-forsvarer.

Så var det Freds tur. Midtbanespilleren satte hælen til og keeper ut av spill da han fikk servert et lavt innlegg i feltet. Da stod det 3-0 til vertene med en drøy halvtime igjen å spille.

SHOW: Fred vartet opp med en helfrekk scoring etter å ha blitt byttet inn. Foto: OLI SCARFF

Amadou Salif Mbengue tente et ørlite håp for Reading like etter, men Championship-klubben klarte ikke å komme seg noe nærmere.

Dermed er Manchester United klar for femte runde i FA-cupen.

