Brasil-trenden skapte opprør: – Det blir trøbbel

Det nærmet seg slutten av den siste brasilianske pressekonferansen før VM-favorittenes åpningskamp mot Serbia (torsdag klokken 20.00 på NRK1).

Landslagssjef Tite og kaptein Thiago Silva hadde svart på spørsmål om det meste fra taktikk og gråting til Neymars form og presset som VM-favoritt.

Tite noterte ned spørsmålene han fikk på en notisblokk foran seg for å kunne svare best mulig. Han brukte ofte de brasilianske journalistenes fornavn da han adresserte seg til dem.

Men det var først da et spørsmål om dans dukket opp, at Brasil-sjefen viste sin mest engasjerte og lidenskapelige side.

BRASIL-SJEFENE: Landslagssjef Tite og kaptein Thiago Silva onsdagens pressekonferanse. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Spørsmålet handlet om dansens kulturelle betydning i Brasil og hva brasilianerne kan formidle til omverdenen gjennom dette.

– Naturlighet. Respekt for kulturen, respekt for hvem vi er. Det er glede. Ja, dette er et øyeblikk for oss til å være fokuserte og seriøse. Men det finnes øyeblikk der vi kan ha det gøy, der vi kan være glade. Alle har sin egen måte å gjøre det på. Vår måte er dansing, sier Tite.

– Slutt å leke ape

I et intervju før VM har Brasil- og Barcelona-stjernen Raphinha fortalt at laget har øvd inn ti ulike danser til målfeiringer under VM.

Det høres kanskje ukontroversielt ut; hvem liker ikke dansing? Vel, denne høsten har det vist seg at det ikke nødvendigvis er så enkelt.

Brasil-stjernen Vinícius Júnior er glad i å danse når han feirer scoringene sine, og det har blitt noen scoringer i 2022. Da han tok noen trinn etter en scoring mot Mallorca denne høsten, hisset han på seg motstanderens trener.

Foran Madrid-derbyet mot Atlético i september havnet dette i fokus da erkerivalens kaptein Koke rettet en advarende pekefinger mot det humørfylte supertalentet.

– Det blir trøbbel, sa Koke på spørsmål om hva som ville skje dersom Vinícius feiret med dans i derbyet.

DANSET: Vinícius Júnior opplevde rasehets etter denne målfeiringen. Foto: SUSANA VERA

Det skal sies at Koke sa at alle står fritt til å feire scoringene sine som de vil, men kommentaren skapte likevel en voldsom mediestorm.

Andre dro det mye lengre enn Atléticos mann.

– Du må respektere motstanderen. Hvis du vil danse, kan du dra til sambaarenaen i Brasil. I Spania må man respektere motstanderne sine og slutte å leke ape, sa den spanske agent-toppen Pedro Bravo i det kontroversielle programmet El Chiringuito.

Uttalelsene ble stemplet som rasistiske og skapte et opprør ledet an av en rekke brasilianske stjerner.

– Drible, danse og vær deg selv. Vær glad, akkurat som du er. Fortsett sånn, gutten min. Etter neste mål danser vi, skrev Neymar på Instagram.

Thiago Silva og ikke minst legenden Pelé gikk også ut og støttet Vinícius, som forsikret alle om at han kom til å fortsette å danse «for å vise gleden til svarte brasilianere i Europa».

– Må ikke finne opp hjulet

Blant annet takket være Vinícius, som utgjør en fryktinngytende angrepsrekke sammen med Neymar & Co, anses Brasil som den største favoritten til å vinne VM i Qatar.

Det vil i så fall være første gang på 20 år. Sist de vant, var i Sør-Korea og Japan i 2002, da Ronaldo ble turneringens store spiller.

Siden har de gule og grønne bukket under for presset ved flere anledninger, men aldri så spektakulært som i 2014, da Tyskland ydmyket dem på hjemmebane med en historisk 7-1-seier.

På spørsmål om hvordan de håndterer presset, svarer kaptein Thiago Silva:

RUTINERT: Thiago Silva er kaptein for Brasil. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Atmosfæren er veldig sunn. Vi prøver være oss selv uavhengig av hvor vi er. Vi er glade når vi må være det, men når vi må være fokusert, er vi også det. Blandingen av yngre og mer erfarne spillere er en veldig god miks. Det er viktig.

– For noen er det deres første VM. Men om det er press? Mange av de yngre har spilt store Champions League-kamper, de har vært viktige i store Champions League-kamper: Rodrygo, Vinícius … de må være seg selv. Vi må ikke finne opp hjulet på nytt. Noe av det vanskeligste som finnes, er å gjøre ting enkelt, sier Silva.