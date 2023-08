Branns nye stjerne holdt liv i Europa-drømmen

LEKKERT: Her lobber Magnus Warming inn reduseringen for Brann. Foto: Luis Vieira

– Scoringen gjør at dette er fullt mulig for Brann, mener TV 2s ekspert.

Arouca-Brann 2-1

Brann fikk en tung start på kampen mot laget som endte på femteplass i den portugisiske ligaen.

Målvakt Mathias Dyngeland endte på halvdistanse.

Da fikk Rafa Mújica en enkel jobb i å runde keeper og sette inn 1-0 til de gulkledde fra Portugal.

Brann så ut til å få seg et tøft utgangspunkt da Cristo Gonzáles økte ledelsen kvarteret før full tid. Det ville imidlertid ikke Branns nye kantspiller ha noe av.

Magnus Warming (23), som ble hentet fra Serie A-klubben Torino, tok imot en flott pasning fra Felix Horn Myhre, og viste prov på god fart før han chippet inn reduseringen.

– Dette var ingen imponerende prestasjon av Brann, men resultatet må de være godt fornøyde med! Scoringen til Warming gjør at dette er fullt mulig for Brann på eget gress i Bergen, men underveis i kampen skal jeg innrømme at jeg tenkte at dette så rimelig vrient ut. Brann kom aldri opp på sitt beste nivå, men jeg tror vi får se et helt annet kampbilde i returoppgjøret – og at dette er fullt mulig å snu, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



NY MANN: Magnus Warming ble hentet fra Serie A-klubben Torino, men tilbragte forrige sesong på utlån i Bundesliga 2 hos Darmstadt. Foto: Luis Vieira

– Bare det at Brann spiller i Europa, er det jo ingen som hadde sett for seg om vi skrur tiden litt tilbake, og jeg tror Horneland er godt fornøyd med resultatet når han setter seg på flyet hjemover, fortsetter han.



Returkampen spilles på Brann Stadion 17. august.

– Med spillefri i helgen får også Brann ladet opp på en best mulig måte, og det tror jeg de har godt av etter noen tøffe kampperioder siste månedene, kommenterer Mathisen.



Der spilles det om en playoff-plass i Conference League-kvalifiseringen, siste steg før gruppespillet.

En eventuell playoff-motstander blir AZ Alkmaar eller FC Santa Coloma fra Andorra.