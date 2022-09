Branns Champions League-drøm knust: – Det er drit

Rosengård - Brann 3-1 (4-2 sammenlagt)

– Jeg har det kjipt. Det er drit, når vi presterer så bra som lag, sier Brann-kaptein Tuva Hansen til TV 2 etter kampslutt.

For etter en oppløftende førsteomgang, hvor Brann var farlig frempå flere ganger, scoret svenskene tre ganger på litt over tjue minutter etter pause og oppgjøret var i realiteten avgjort.

Helt på tampen fikk Brann reduseringen sin signert innbytter Maria Brochmann.

– Dette er to jevne lag. Det ene laget setter sjansene sine, mens det andre gjør det ikke, sier forsvarsspiller Guro Bergsvand.

– Når vi gir bort noen av målene som vi gjør, blir det slikt. Og da blir det vanskelig å komme tilbake, fortsetter hun.

Stortalentet Signe Gaupset tok til tårene da hun ble byttet ut på tampen av oppgjøret.



Signe Gaupset (t.h) var knust etter kampslutt. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

17-åringen kjempet fortsatt mot tårene da hun møtte TV 2 i intervjusonen.

– Vi var så nærme. Det er kjipt at det glapp i siste omgang.

– De er mer effektive enn oss ... Å spille Champions League er jo det som er drømmen.

Best i gang

Brann startet oppgjøret best på Malmö IP og hadde et godt grep den første halvtimen, men utover i omgangen tok det svenske mesterlaget mer og mer over.

Det momentet beholdt de ut fra pause og da Sofie Bredgaard fikk ballen skrått ute til høyre, smalt det virkelig.

Den danske 20-åringen fyrte av og avslutningen duppet i en perfekt bue akkurat over fingertuppene til Aurora Mikalsen og i nettet bak Brann-keeperen.

Under fem minutter senere lå ballen igjen i det samme hjørnet bak Mikalsen.

Ria Öling stormet ned langs høyresiden, fintet Ingrid Stenevik over dødlinjen og slo inn i feltet. Der fikk Mimmi Larsson satt bredsiden til like foran Tuva Hansen og doblet svenskenes ledelse.

Se bilder fra kampen her.

Bergenserne kastet det de hadde fremover for å jakte en redusering - blant annet ble spiss Maria Brochmann byttet inn for midtstopper Guro Bergsvand.

Men i stedet fikk Rosengård den plassen de trengte for en dødelig kontring. Målscorer Larsson dro av Marthine Østenstad inne i feltet og trillet inn sin andre scoring for kvelden nede i venstre hjørne.

Innbytter Brochmann fikk vist frem sin nådeløse hodestyrke ti minutter før full tid. Spissen stanget inn en redusering etter et godt innlegg fra Cecilie Redisch Kvamme.

Til tross for et voldsomt jag på tampen, endte oppgjøret med 3-1-seier til Rosengård.

Dermed er det svenskene som innkasserer drøyt fire millioner kroner og kan glede seg til storfint besøk utover høsten. Gruppespillet i Champions League trekkes mandag 3. oktober.