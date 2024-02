Brannfakkel om Haaland: – Merkelig

For svenske Viktor Claesson (32) må det virke som et absurd perspektiv.

– Når du sier det, så høres det ikke så bra ut, sier FC København-spilleren med en brydd mine da TV 2 tar opp hans Haaland-mareritt.

Jærbuen har vært ensbetydende med lidelse for midtbanespilleren: Haaland har scoret to mål i hver av de tre siste kampene der Claesson har stått på motsatt banehalvdel, først i to landskamper på sommeren i 2022, så i en 0-5-ydmykelse på Etihad Stadium i Champions League den påfølgende høsten.

Da Haaland var ute av laget i returoppgjøret i København noen uker senere, klarte FCK derimot å ro i land et sterkt 0-0-resultat.

– Ikke savnet

Men til tross for at Haaland i helgen scoret sine to første mål etter et mer enn to måneder langt skadeavbrekk, bragte anerkjente The Athletic og deres Manchester City-skribent Sam Lee følgende påstand på banen:

«Erling Haaland – en spiller Manchester City ikke savnet, men som er forvandlende når han spiller».

«Han gikk glipp av to måneder på grunn av skade, selvfølgelig, men så har du et merkelig faktum i at de egentlig ikke savnet ham noe særlig», skriver Lee og legger til at:



«Etter at de vant klubb-VM før jul, har det ikke vært noen grunn til å tro at Haaland ville bidratt til noe særlig bedre prestasjoner av Manchester City –med unntak av kampen mot Tottenham i FA-cupen, som de uansett vant».

FC København-leiren vet hva det vil si å møte de regjerende Champions League-mesterne både med og uten den norske stjernespissen.

Og Claesson er ikke i tvil:

– Han utfyller dem ved å bryte mønsteret. Han er ikke den samme spillertypen som den de har så mange av, men jeg så kampen sist mot Everton, og der skaper de ikke så mye, men så får han to sjanser, og da er det mål. Han kan bryte mønsteret, og jeg synes han tilfører City mer enn hva han ødelegger, hvis du skjønner hva jeg mener?

MARERITTSOMMER: Viktor Claesson, her i duell med Sander Berge, tapte to kamper mot Norge i juni 2022. Erling Braut Haaland scoret to mål i hver av kampene. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

– Dødelig

Og det er nettopp dét som er tema for diskusjon i The Athletic, som skriver følgende om de siste månedenes City-fotball uten Haaland:

«De måtte rive i stykker den finstemte plan for å tilpasse seg Haaland, som definitivt var verdt det forrige sesong da han scoret for moro skyld, men som er litt vanskeligere å rettferdiggjøre når han bare scorer mål i normal frekvens».

Skribenten viser til at Haalands effektivitet på store målsjanser i Premier League har falt fra 52,5 prosent forrige sesong til 40 prosent denne sesongen.

«Han lever opp til de fleste vanlige standarder, bare ikke hans egne», skriver Lee.



Likevel er det en faktor som spiller inn, nemlig den mentale effekten – «fryktfaktoren» – som Haalands nærvær bringer med seg, understreker Claesson.

– Det gjelder mest for våre forsvarsspillere. Han er ikke så mye med.i spillet, men når han får sjansen, vet man at han er dødelig. Da sitter den. Det er tøft, sier svensken.

– Hvor mye snakker dere om ham?

– Man skal kjenne hans signaturbevegelser og hvordan han skyter. Stopperne våre får litt ekstra lekser, men i våre kollektive kampforberedelser er det ikke «Haaland, Haaland, Haaland», da er det Manchester City, for det er flere spillere å holde øye med, sier Claesson.

MER ENN BARE HAALAND: Nå er ikke Riyad Mahrez (t.h.) i Manchester City lenger, men det er nok av vanskeligere motstandere å bryne seg på for Claesson. Foto: Dave Thompson / AP

Peker på to ting

FCKs trener Jacob Neestrup mener på én side at Haaland «kanskje er verdens beste spiss» og dermed «en veldig god spiller å måtte klare seg uten» når han har vært skadet, men han påpeker:

– De har så mange strenger å spille på, så mange verdensklassespillere. De har en mer klassisk nier (Haaland) og en nier som jobber mer i mellomrommet (Julián Álvarez), og så har de mange spillere som enten kan bryte igjennom én mot én på sidene eller kombinere. Uansett hvem som spiller, kjenner de veien til målet.

– Dere klarte 0-0 hjemme mot City da Haaland ikke spilte. Hvordan påvirkes kampen når er med sammenlignet med når han ikke er med?

– Haaland er fantastisk spesielt på to ting: Når han beveger seg i feltet og avslutter hurtig og effektivt, og når banen åpner seg opp på kontringer og han kan skyte fart i 50-60 meter. Der kan han gjøre veldig stor skade, sier Neestrup.

Få vet det bedre enn Claesson etter de gjentatte ydmykelsene i regi av Haaland. Men vel vitende om at FCK har en lang tradisjon med å skape trøbbel for de aller største i Parken, lar ikke svensken seg skremme av den svake historikken mot nabolandsmannen:

– Det blir noe annet denne gangen. Det andre er bare historie.