Brann vant seriegull for andre år på rad

Festdag for Brann i Toppserien. Kolbotn rykker ned etter en smått utrolig kollaps, mens det venter drama for John Arne Riise i siste runde.

GULLGLEDE: Her jubler Tuva Hansen og Svava Ros Gudmundsdottir for ledermålet mot Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

Rosenborg-Brann 1-2

– Det var helt ubeskrivelig og fantastisk. Jeg har ikke ord. Det er så deilig, sier Tuva Hansen med et bredt glis til TV 2.

Brann sikret seieren i grunnserien i slutten av august. Den gangen ble de hyllet som seriemester av supporterne, som har uttrykt stor misnøye med sluttspillmodellen.

GULLFEIRING: Brann-spillerne slapp jubelen løs etter kampslutt. Foto: Ole Martin Wold

Nå er laget seriemester for andre år på rad. I fjor vant bergenserne som Sandviken.

– Vi har tapt én kamp. Jeg synes det sier litt om spillergruppen. Det er et nytt system med sluttspill. Vi hadde en større luke enn den vi fikk med, men fikk tilbake luken, hadde mulighet til å avgjøre nå og klarer det. Jeg synes det er fantastisk og fryktelig deilig å reise hjem som seriemester, sier midtstopper Guro Bergsvand til TV 2.

Neste helg mottar de gullmedaljene, når de får besøk av Vålerenga i Bergen. Da spørs det om rivalen vil stå æresvakt, slik Rosenborg-herrene har nektet å gjøre for Molde.

– Det må de ta et valg om. Det hadde vært veldig kjekt hvis de vil gjøre det, sier Hansen.

Lurt trekk

Et innøvd frisparktrekk ga Brann ledelsen på Koteng Arena like etter pause. Tre spillere samlet seg rundt ballen på et frispark i innleggsposisjon.

Da Tuva Hansen plutselig spurtet nedover venstreflanken, var Rosenborg utspilt.

Landslagsbacken hadde et hav av rom og fikk god tid til å prikke et innlegg inn til Svava Ros Gudmundsdottir.

LEDERMÅLET: Det var riktignok litt jobb igjen å gjøre for Branns islandske spiss. Foto: Ole Martin Wold Les mer

Therese Sessy Åsland økte ledelsen til 2-0, før det gikk galt for Aurora Mikalsen. Brann-målvakten glapp ballen i eget felt, som ledet til en redusering for Rosenborg.

Nedrykksdrama

I nedrykksluttspillet ble fiaskoen et faktum for Kolbotn. Østlendingene, som kjempet om en plass i mesterskapssluttspillet helt til siste slutt, fikk juling av TIL2020.

Dermed blir det 1. divisjonsspill på Kolbotn neste sesong.

John Arne Riise og Avaldsnes er i trøbbel før siste runde. Etter tap borte mot Arna-Bjørnar ligger Karmøy-laget på nedrykksplass.

Riise og co. må få hjelp om det skal bli kvalikplass. Lyn må ta poeng mot TIL2020, samtidig som Avaldsnes slår Røa.