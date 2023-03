Brann-treneren reagerer: – Det er trist

Brann-trener Olli Harder har måttet løse et komplisert puslespill inn mot 2023-sesongen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Siden Brann sikret serie- og cupgullet høsten 2022, har nesten halvparten av mesterlaget startellever forsvunnet.

– En del av de brikkene som har forsvunnet, var vi jo forberedt på at skulle gå, sier Brann-trener Olli Harder når han møter TV 2 på Branns spillerhotell på den spanske solkysten.

Siden nyttår har han gått over fra å være Branns kombinerte sportssjef og hovedtrener til kun å være sistnevnte.

Siden da har han mistet blant andre Guro Bergsvand, Tuva Hansen, Svava Ros Gudmundsdottir og Lisa Naalsund.

Nye brikker er kjøpt inn og jobbes gradvis inn i laget.

– Spillerne vi har hentet inn er gode tilskudd, sier 37-åringen fra New Zealand og begynner oppramsingen:

Nanne Ruuskanen som omtales som finsk fotballs beste forsvarer og Natasha Nasi-Erlingsson som det samme fra Island.

Angriperen Tameka Yallop, som kom inn i fjor sommer, har over 100 landskamper for Australia, mens «vi alle kjenner» Andrine Hegerbergs kvaliteter.

Midtstopperen Amanda Frisbie, med en fortid i Klepp under Harder, beskrives som en «kvalitetsforsvarer».

– Og så har du Alyssa (Walker) som scoret ni mål for et lag i Sverige som nesten rykket ned, legger han til om sin nye spiss som sørget for 1-1 i treningskampen mot Vålerenga:

Men omtrent samtlige av Harder og Branns forsterkninger er hentet utenfra Norge. Det er det to årsaker til: Kvalitet og økonomi.

– Hvis du ser på det puslespillet vi skal legge, så må vi se på klubbens ambisjon. Den er å vinne, sier Brann-treneren.

– Så når du kjøper en spiller, så må du hente en spiller som er klar for å vinne nå – ikke om to eller tre år. Man må ha de spillerne i troppen også, men de kan ikke være hjørnesteinen i rekrutteringen hvis vi skal opprettholde ambisjonen vår.

– Merkelig marked

37-åringen mener ikke at spillere med den kvaliteten ikke finnes i Norge, men at det er for dyrt å hente dem sammenlignet med spillere av samme kaliber utenfor Toppserien.

Det synes Harder er trist.

– Økonomisk er det et merkelig marked som jeg føler er drevet mye av interne «policies», av agenter og lignende. Så hvis du ender opp med å kjøpe en spiller fra en norsk klubb, og det du betaler er halvparten av det du kan selge dem for. Hvor er bærekraften i det? spør han.

– Hvis markedet utenfor Norge er sterkere, og vi får like mye penger for en spiller som vi gjorde for Lisa (Naalsund), så er det fantastisk. Men det er ikke tilfellet.

Olli Harder etter treningskampen mot Vålerenga i Marbella. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Brann-treneren mener det foregår mye i kulissene rundt overganger som få er klar over.

– Utfordringen vår kommer når du må selge en spiller billig på grunn av intern «policy». Det føles som at en del spillere må ut av landet. Det synes jeg er trist.

Sikter mot toppen

I jobben med å gjenskape mesterlaget fra 2021 og 22, er det ikke kun nysigneringene som er vinnerbrikker.

Harder peker på kontinuiteten i Brann-laget og at den på langt nær er forsvunnet.

– Jeg tror folk glemmer at vi har en stor gruppe spillere her fremdeles som har vunnet to gull. Det er majoriteten av troppen – de vet hvordan man vinner, sier han.

– Er det rettferdig å forvente det samme av dette Brann-laget som vi så i fjor?

– Det er min forventning - våre forventninger, svarer Harder.

Han begynner å regne i hodet på sesongen.

Med trippel serie skal de spille 27 seriekamper. Legger man til noen kamper i cupen og kvalifiseringen til Champions League, regner Harder med at man kan komme opp i over 40 kamper i år.

– Det kommer til å bli en lang og interessant sesong. Vålerenga blir en utfordring for oss og de skal ut i samme program, mens RBK kun trenger å fokusere på serien og cupen. I tillegg er det flere ande gode lag i Toppserien, sier han.

– Men vår forventning er gull.