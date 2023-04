Brann-treneren raste i pausen – snudde til seier

Brann – Åsane 3– 2 (2–2)

– Dette er ikke et presentasjonsnivå nært av det som skal representere Brann. Du kan tenke deg noen ord som jeg ikke kan si på TV, sier Brann-trener Olli Harder til TV 2 i pausen.

Det var nære på at Brann gikk på en stor smell da de tok mot byrival og nyopprykkede Åsane på hjemmebane.

Et mål av Marthine Østenstad et kvarter før slutt gjorde at Brann slapp med skrekken.



Selv om de kunne juble for seieren etter 90 minutter er ikke Østenstad imponert over dagens presentasjoner.

– Det er ikke godt nok. Dette er et lag vi skal dominere stort over, det gjør vi ikke i det. Vi må bare se på oss selv. Vi gjør dumme ting, vi blir for hete og må være roligere med ballen, sier matchvinneren til TV 2 etter kampen.

Østenstad og resten av laget har vært klar over at byrivalen har hatt et stort ønske om å vinne over dem.

– Det er ingen god unnskyldning for at de skal komme så lett inn i boksen.

Det at de gikk seirende ut av kampen gir skyldtes supporterne, ifølge 22-åringen.

– Vi hører dem gjennom hele kampen. De er den største grunnen til at vi klarer å snu det i dag.



Det som skjedde opp mot 3-2-målet var ikke Åsane-benken veldig fornøyd med.

– Det skulle vært et par frispark før målsituasjonen. Når du har tre stykker som henger på deg blir du ganske forbanna, sier målscorer Mathilde Sangolt til TV 2 like etter hun ble byttet ut.

FORBANNA: Brann-trener Olli Harder var ikke fornøyd med presentasjonen til spillerne i førsteomgang. Foto: Erik Teige / TV 2

Det var gjestene som sjokkåpnet kampen etter fire minutter.

Mathilde Sangolt kom alene mot keeper og skjøt ballen forbi Aurora Mikalsen. Ballen traff stolpen isteden for nettet. Hun fikk returen og sendte den videre til Andrine Mo, som fikset ledelse for Åsane.

Brann trykket bra til etter baklengsmålet, og i det 22. minutt spilte Walker gjennom. Hun kom forbi forsvaret til Åsane og Evenes taklet for sent inne i feltet. Det ble straffe til Brann.

Marit Lund satte straffen enkelt i mål.

Det tok ikke lang tid før Åsane skulle sjokkere igjen. Sangolt revansjerte muligheten tidligere i kampen da hun fikk ballen fra Mo. Hun trengte to sjanser, men kunne juble for å ha sendt Åsane i ledelsen etter 27 minutter.

Fire minutter senere er det Lund som igjen utlignet for Brann. Andrine Hegerberg sendte ballent til Lund som dro seg innover fra venstrekanten og skøyt i nærmeste hjørnet.

Kvarteret før slutt slo Lund corner over på bakre stople. Der stod Østenstad som stanget inn vinnermålet.

Målene fra Brann– Åsane: