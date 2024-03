Brann-treneren forlot spillerne: – Vil tro de fikk hårføneren

LSK Kvinner - Brann 4-2

Brann-trener Martin Ho så alt annet enn blid ut da han tok pausepraten med spillerne sine ute på banen etter 0-2 mot LSK Kvinner i Toppserien lørdag.

Engelskmannen forlot etter hvert pausepraten og lot spillerne stå igjen.

– Først delte jeg mine tanker, og så kunne de diskutere det intern. Så kom jeg tilbake for å gi dem informasjon om hva vi må endre taktisk, forklarer Martin Ho til NRK.

Ásdís Karen Halldórsdóttir ga LSK ledelsen helt i begynnelsen av oppgjøret, før sendte Emilie Woldvik av gårde et langskudd som gikk inn til 2-0.



– Det er flaut. Det er ikke sånn vi ønsker å fremstå rett og slett, sier Brann-kaptein Marthine Østenstad til NRK.

SLO TILBAKE: Brann scoret to mål i starten av andre omgang. Foto: Annika Byrde / NTB

Pausen så ut til å ha gjort godt for Brann, for drøyt ti minutter inn i andre omgang sto det 2-2 etter mål av Cecilie Redisch Kvamme og Rakel Engesvik, men LSK var tilbake i ledelsen etter scoring av Emma Peuhkurinen før timen var spilt. Tonje Pedersen økte til 4-2 på straffe.

– Vi kom tilbake til 2-2, men så gjorde vi noen individuelle feil. De kom fordi jeg ba dem spille på en annen måte, men vi hadde kontroll og skulle håndtert det bedre, sier Martin Ho til NRK etter kampen.

TV 2s fotballekspert Ingrid Ryland er på plass i LSK-hallen.

– Det har vært ganske dårlig fra Brann. Det har manglet på intensitet i forflytningene og det defensive presset har vært for dårlig. LSK ser raskere og sterkere ut i alle dueller. Her er det «back to basic» som gjelder, sier Ryland etter første omgang.

Den svake førsteomgangen trenger ikke å være årsaken til at pausepraten ble tatt på banen i LSK-hallen, forklarer TV 2s fotballekspert.

– Det er langt til garderobene, så jeg har også vært med på det, men jeg vil tro at Brann-spillerne fikk hårføneren i pausen for å piske det i gang til andre omgang, sier Ryland.