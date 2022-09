Brann jubler etter at Signe Gaupset har sendt gjestene opp i 3-0 på Sofiemyr stadion. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Brann til cupfinale etter målfest mot Kolbotn

Et voldsomt regnvær var ingen sak for bergenserne som overbevisende sikret seg cupfinalebillett for andre år på rad.