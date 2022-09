Brann-opprykket er i boks - fikk hjelp av Grorud

To sene mål fra jumbolaget betyr at Brann kan juble for Eliteserie-plass i 2023.

Grorud - Ranheim 2-1

Saken oppdateres!

Ett Grorud-poeng eller tre var det som måtte til for at et suverent Brann-opprykk skulle bli et faktum. Og jumbolaget i Obos-ligaen kriget som bare det mot Ranheim.

Trønderne tok ledelsen midt i andreomgang, men nedrykkstruede Grorud ga aldri opp. For etter 86 minutter ordnet Fabian Østigård Ness 1-1 fra skrått holdt. Og få minutter senere økte Peter Godly Michael til 2-1 og sikret Oslo-klubbens første trepoenger i år.

Resultatet betyr at selv ikke syltynn teori kan frata Brann et opprykk. Bergens stolthet spiller i Eliteserien i 2023.

– Det er selvfølgelig veldig deilig. Vi har ligget godt an lenge nå. Det er stort for supporterne og stort for oss. Men vi er fortsatt ikke ferdige. Vi har mange kamper igjen, sier Niklas Jensen Wassberg til TV 2.

Se Brann-supporterne slippe jubelen løs øverst i saken!

Niklas Jensen Wassberg smilte bredt da opprykket var et faktum. Foto: TV 2

Brann-spiller Mathias Rasmussen ble tatt litt på sengen da han mandag kveld møtte opp på Nymarksbanen utenfor Brann Stadion for å se tredjedivisjonskampen mellom Brann 2 og Lysekloster.

– Det er utrolig godt. Jeg kom ned for å se kampen og tenkte ikke på at vi kunne rykke opp i dag. Det føles utrolig godt at det er offisielt. Det er stort at det er avgjort så tidlig. Det er en stor prestasjon av oss denne sesongen, sier Rasmussen.

Han takker også Branns supportere som også var tilstede for å feire opprykket på Nymark.

– De har fått oss til å føle som vi har vært i Eliteserien i hele år. Det har vært mange tøffe kamper, og de har hjulpet oss noe helt enormt.

– Det var noe som skjedde med hodet

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen var også tilstede på Nymark.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det har føltes avgjort lenge. Men det var noe som skjedde med hodet når sluttsignalet lød der. Men jeg kjenner fortsatt på en sult for å avslutte sesongen bra.

Bård Finne, Mathias Rasmussen og Sivert Heltne Nilsen har gjort jobben for Brann i år. Foto: TV 2

Med syv kamper igjen av sesongen står Brann med 20 seirer og tre uavgjorte kamper.

– Det har vært en sesong over all forventing. Å få være en del av dette laget har vært utrolig kjekt Det er jeg veldig takknemlig for. Jeg håper vi kan fortsette å spille den fotballen, sier Heltne Nilsen.

Uansett utfall av dagens kamper kunne ikke Stabæk stikke kjepper i Brann-hjulene. Dette fordi Stabæk skal møte både KFUM og Ranheim i sesonginnspurten.

Tilbake etter marerittåret 2021

Alt gikk galt for Brann i 2021. Utenomsportslige skandaler og svake resultater gjorde at klubben måtte ta den lange veien ned til Obos-ligaen etter en dramatisk kvalikkamp mot Jerv.

I Obos-ligaen har det gått langt bedre. Bergenserne har ikke tapt en eneste seriekamp så langt i 2022.