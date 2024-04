Brann måtte kjempe seg til seier: – Jeg blir bekymret

Brann - HamKam 1-0

Se Aune Heggebøs mål i videovinduet øverst!

– Denne kommer ikke gratis. Vi må jobbe for det hele veien, sa Fredrik Pallesen Knudsen til lagkameratene, som samlet seg i en ring før kampstart.

Det fikk stopperkjempen rett i.

Brann hadde ballen mye og kom til flere sjanser, men HamKam var bunnsolide bakover på banen.

På tribunen økte misnøyen for hvert minutt som gikk.

– Jeg blir bekymret over førsteomgangen, den er direkte svak, sier Eirik Horneland til TV 2 etter kampen.

JAGET FREMOVER: Eirik Horneland presset Brann-spillerne fremover på banen. Foto: Paul S. Amundsen/NTB

Brann-treneren har nettopp fått vite at Brann hadde 20 avslutninger, men at kun tre av dem var på mål.

– Det er selvsagt litt frustrerende. Jeg må passe meg litt, vi må huske på at vi kastet sammen en helt ny ellever nok en gang. Det stanger litt og relasjonene sitter ikke helt, det flyter ikke helt, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen.



TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah var ekspertkommentator under kampen. Han mener at Brann-supporterne må ha tålmodighet.

– Det er en fare for å bli vel kravstore, vi ser jo i dag at Odd vinner borte mot Molde, kvaliteten på Eliteserien er blitt slik at ingen kamper er enkle, sier Yaw Amankwah.

HamKam-treneren fornøyd med spillerne

En av dem som gjorde kvelden ekstra frustrerende for Brann-spillerne var HamKams Sam Rogers.

– Alt det harde arbeidet vi legger ned ... Jeg er stolt av guttene, vi kjempet hardt og gjorde det vi ønsket. Men det er skuffende å dra hjem med null poeng, sier Rogers til TV 2 etter kampen.



HamKam-trener Jacob Michelsen var selvsagt skuffet for å ikke få med seg noen poeng fra Bergen, men var veldig fornøyd med spillernes prestasjoner.

– Med litt flaks og marginer, så kunne vi fått oss et poeng, sier Michelsen.

KJEMPET TAPPERT: Jacob Michelsens menn forsvarte seg heroisk, men måtte gi tapt til slutt. Foto: Paul S. Amundsen/NTB

HamKam holdt imot i 80 minutter. Da sprakk nullen.

Bård Finne kranglet med seg ballen og pisket den inn foran mål. Der hadde innbytter Aune Heggebø løpt seg fri og kunne enkelt hamre ballen i mål.



– Pulsen senker seg for Eirik Horneland! Den scoringen er viktig, utbrøt TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Målet var spissens andre for sesongen etter at han også scoret som innbytter mot Tromsø i serieåpningen.

– Det var kjempedeilig, det var en ekstrem følelse, sier Aune Heggebø til TV 2 etter kampen.

En annen gledelig nyhet på Brann Stadion, var da Felix Horn Myhre gjorde comeback etter et lengre skadeavbrekk.

Det var Horn Myhre som var regissøren bak målet til Heggebø, da han fant Bård Finne inne i boksen.

– Han har vært sårt savnet på Branns midtbane, sa TV 2s ekspertkommentator Yaw Amankwah.