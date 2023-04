Brann-komet jaktet av Molde og Glimt: – Vil rett til utlandet for en kul sum

Se alt av Eliteserien på TV 2 Play. Få tilgang her!



– Med en gang jeg sier noe feil, er gutta på meg med en gang og sier jeg ikke kan spansk, sier han til TV 2 langs havnepromenaden i Puerto Banus ved Marbella.

– Du får høre det?

– Det er ekstremt tema blant gutta. De prøver å utfordre meg hele tiden og kommer på vanskelige norske ord som jeg skal oversette, sier Wolfe.

SOM HJEMME: David Møller Wolfe er ikke fremmed for den spanske solkysten. Foto: Yngve Sem Pedersen / NTB

Det begynner å bli en dårlig bevart hemmelighet at Branns 20 år gamle venstreback kan bli en av de store attraksjonen i Eliteserien denne sesongen.

Derimot er det færre som vet at hemmeligheten bak suksessen kanskje er hans uvanlige oppvekst:

– Jeg har bodd her i syv år i barndommen min.

Wolfe tilbragte mesteparten av barneskoletilværelsen i Alfaz del Pi, på den spanske østkysten, der moren jobbet som direktør for Betanien-stiftelsen.

Dermed fikk Wolfe også sin fotballoppdragelse på en tid – rundt VM-triumfen i 2010 – der Spania var fotballverdenens ubestridte episenter.

– Man får smake på helt forskjellige kulturer helt fra man er liten guttunge, sier Wolfe, som mener han er mest påvirket av den spanske mentaliteten:

– Jeg kan bli litt sint til tider. Det er litt spansk temperament i meg. Jeg tør å gi beskjed til både dommere, motspillere og medspillere. Det tror jeg stammer fra Spania-tiden.

– De liker å samle seg rundt dommeren her, ja?

– Jeg prøver alltid å komme litt inn på dommerne. Det er viktig. Alle lagkameratene mine da jeg spilte her i Spania, gjorde det. Jeg slang meg på. Det er mye verre. Alle spillere er oppe i dommeren med en gang, Man skal alltid syte og prøve å påvirke dommeren.

– Hvordan har det blitt tatt imot i Norge?

– Noen tar det fint. Alle tar det ikke like bra. Jeg føler ikke jeg er en versting. Det kan hende det kommer mer etter hvert, men jeg skal prøve å holde meg. Jeg er litt redd for det, innrømmer Wolfe.

I Spania var det ikke snakk om at det skulle være likt for alle i barnefotballen. Det var første- og andrelag fra seksårsalderen.

– Jeg begynte å spille fotball her i første og andre, så hadde vi ett år hjemme i tredje. Det var hjem til femmerfotball, som jeg aldri hadde hørt om før. Plutselig ledet vi 4-0 og så skulle motstanderlaget få inn en ekstra spiller. Faren min og jeg så på hverandre og tenkte: «Hva er dette for noe?» Det var veldig rart.

Vekker oppsikt: – Aldri sett

Branns motstandere, både i Obosligaen forrige sesongen og i vinterens oppkjøring, kunne strengt tatt trengt en ekstra spiller eller to.

Ni kamper, ingen tap, semifinale i cupen og 6-0-seier i generalprøven mot Sogndal. På venstrebacken har Wolfe begeistret enormt. Det toppet seg med opprykk til U21-landslaget i mars.

– På banen har jeg lyst til å være en folk har lyst til å komme på stadion for å se, sier Wolfe.

For tiden går det mye i YouTube-videoer av AC Milan og Frankrikes eksplosive venstreback Theo Hernández.

– Det er helt sykt. Han har noen fine mål der han går fra egen banehalvdel. Forhåpentligvis skal jeg gjøre noe av det samme, sier 20-åringen.

De fysiske forutsetningene bør det i hvert fall ikke være noe i veien i. Wolfes målinger har fått Brann-ansatte til å heve noen øyebryn.

– Jeg har veldig mange sprintmeter i løpet av en kamp. De er ganske høye. Jeg ligger i toppen på laget og tror jeg ligger ganske høyt på europeiske standarder.

– Ruben (Kristiansen) kom bort og sa han aldri hadde sett noen ha så mange sprintmeter før. Han har vært med en liten stund, gliser Wolfe.

– Skal ikke være som Stabæk

Venstrebacken har vært jaktet av Norges nye maktduo Molde og Bodø/Glimt. MFK la inn bud på ham i fjor, men fikk det avslått av Brann. Året før lå Bodø/Glimt langflate, men Wolfe valgte å forlenge kontrakten i Bergen.

– Det er veldig gøy når de to beste klubbene i Norge er interessert, erkjenner han.

– Ser du for deg å dra rett til utlandet istedenfor å ta steget innom en av de klubbene?

– Ja. Det er det som er planen. Jeg tror ikke Brann selger til noen norske klubber uansett. Jeg tror jeg er ganske nødt til det, men det er også det jeg har lyst til. Rett fra Brann til utlandet for en kul sum, sier Wolfe.

ENTERTAINER: David Møller Wolfe vil være en spiller fansen kommer til stadion for å se. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det er nå ti år siden sist klubben solgte en spiller for over ti millioner kroner, da Kim Ojo dro til Genk i januar 2013.

– Jeg vil at de skal sitte igjen med så mye som mulig. Jeg hadde syntes at det hadde vært ekstremt kult å være en av de dyreste som har forlatt Brann i nyere tid, sier venstrebacken.

Han mener det er viktig at Brann befester sin posisjon i den norske næringskjeden – ikke en som serverer stortalenter til andre norske klubber:

– Håpet har alltid vært at jeg skal gå fra Brann til det store utland. Brann skal ikke være en klubb som Stabæk, med all respekt. Brann skal være oppe og kjempe om topp tre hvert eneste år.

Han modererer seg litt:

– Hvis Brann kan få en veldig god pakkedeal, så er det kanskje ikke feil. Men Brann er en toppklubb. Eller en storklubb. Så håper vi at vi kan bli en toppklubb.

– Psykisk smell

Akkurat nå går det meste på skinner for både Wolfe og Brann. Inntil nylig var det ikke tilfelle.

Etter at han slo igjennom i oppkjøringen til 2021-sesongen, svevde unggutten på en sky: Han hadde herjet på lån i Åsane, var ønsket av Bodø/Glimt, signerte ny kontrakt og fikk ros av trener Kåre Ingebrigtsen.

– Jeg startet ekstremt bra i oppkjøringen, og så gikk jeg på en skikkelig psykisk smell. Fysisk også, med treningssjokket som kom etter hvert, sier Wolfe.

Bunnpunktet kom mot Lillestrøm, da han ble byttet inn mens Brann ledet, men var skyldig i motstanderens utligning.

– Da var jeg skikkelig nede i kjelleren. Jeg hadde det ikke like gøy med fotball som jeg har hatt det tidligere. Jeg gravde meg ned, sier Wolfe.

– Hva lærte du av det?

– Jeg tenkte at da jeg hadde de to gode månedene, var ting gjort. Jeg tok for gitt at plassen var min. Det har jeg lært ekstremt mye av. Det at motgangen kommer tidlig, kan være bra.

Avstandsforhold

Nå har han blitt «klovnen i garderoben», som han kaller det selv. Forrige sesong var han sjef for klubbens botkasse – «en liten 20 år gammel drittunge kom og ga bøter til rutinerte spillere».

– Jeg tør å ta plass, tør å si litt ting og ikke være A4 hele tiden, sier Wolfe.

Men utenfor banen har han behov for å koble av. Da bruker han mange timer på å FaceTime med kjæresten Kristin Beltestad, som studerer i USA.

– Vi klarer å løse langdistanse på en veldig fin måte. På sommeren er hun hjemme i tre måneder, og én måned på vinteren. Vi har fire måneder der vi får vært mye sammen, sier Wolfe.

– Hun er ekstremt viktig. Jeg kan koble skikkelig av med henne, at det bare er oss to. Vi trenger ikke snakke om de viktige tingene i fotball og alt sammen, jeg kan ha fokus på andre ting, sier han.

– Som fotballspiller er det veldig deilig å ha noen å snakke med når man kommer hjem fra borteturer eller et eller annet, å ha noen å gå til og snakke til.

Det ligger an til å bli mange oppturer å fortelle om «over dammen» de neste årene.

På kort sikt er målet en plass i den norske troppen til U21-EM til sommeren. På litt lengre sikt kan Wolfe bli den første bergenseren på A-landslaget siden Erik Huseklepp (uten å telle med Andreas Vindheims kamp for «nødlandslaget» i 2020).

– Jeg håper det etter hvert. Uten å være for eplekjekk: Hvis jeg legger opp uten landskamper, kommer jeg til å være litt skuffet, sier Wolfe og drar seg i håret:

– Nå flyr millionene i norsk fotball. Det er veldig gøy å være en del av den bølgen.