Brann-juvelen tatt ut på landslaget: – Jeg ble litt satt ut

VERDIFULL: Signe Gaupset er et av de største talentene norsk kvinnefotball har fostret på mange år. Foto: Ingrid Wollberg



Fredag tok Gemma Grainger ut sin første landslagstropp.

Der var mange av de forventede navnene på plass, men 18 år gamle Signe Gaupset ble tatt ut for første gang.

– Det å se henne prestere slik hun har gjort i Champions League, spesielt mot Lyon, viser virkelig potensialet hun har. Hun hadde ingen frykt mot Lyon, som har stjernespillere i samtlige posisjoner. Signe så ikke ut til å være preget i det hele tatt, sier Grainger.



NORGES NYE SJEF: Gemma Grainger kommer fra jobben som landslagssjef for Wales. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Den engelske 41-åringen ble ansatt som Norges nye landslagssjef 10. januar og allerede neste uke skal hun og troppen i aksjon.

Norge møter Kroatia til to playoffkamper i Nations League, der plass på nivå A står på spill.

Fredag om én uke møtes lagene i den Kroatiske byen Osijek, mens returoppgjøret spilles på SR-Bank Arena i Stavanger 27. februar.

Her er troppen Keepere: Aurora Mikalsen, Guro Pettersen og Cecilie Fiskerstrand.

Forsvar: Tuva Hansen, Guro Bergsvand, Maren Mjelde, Thea Bjelde, Marit Bratberg Lund, Mathilde Harviken og Maria Thorisdottir. Midtbane: Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa, Karina Sævik, Lisa Naalsund, Frida Maanum, Justine Kielland og Guro Reiten. Angrep: Elisabeth Terland, Caroline Graham Hansen, Signe Gaupset, Sophie Román Haug, Celin Bizet Ildhusøy og Ada Stolsmo Hegerberg.

Signe Gaupset har herjet for Brann i Champions League,

– Det er sykt kult å skulle spille med så mange gode spillere som man har sett opp til siden man begynte å spille fotball. En drøm som går i oppfyllelse, sier Signe Gaupset til TV 2.

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen mener det er helt riktig å ta ut supertalentet.

– Hun er med fordi hun har vist at hun har x-faktor på det europeiske nivået. Da tenker jeg det er en selvfølge at en slik spiller skal være med, sier Gulbrandsen.

STJERNENE: Ada Stolsmo Hegerberg og Caroline Graham Hansen er selvsagt med i troppen. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Jeg ble litt satt ut

For Signe Gaupset var fredag en helt vanlig dag, sett bort fra uttaket. TV 2 møtte henne i det hun gikk av bussen.

– Jeg ble litt overrasket, men jeg er veldig glad og stolt.

Hun forteller at det var i et Teams-møte med Norges nye landslagssjef at hun fikk beskjeden.

– Jeg ble litt satt ut og visste ikke helt hva jeg skulle svare. Jeg tror jeg ble litt stille, samtidig som jeg smilte, sier Gaupset til TV 2.

Kantspilleren konkurrerer om spilletid med blant andre Caroline Graham Hansen, Elisabeth Terland, Guro Reiten og Celin Bizet Ildhusøy.

– Jeg håper selvsagt å få muligheten til å spille, men først og fremst er det en unik mulighet å være med på samlingen med så mange gode spillere. Jeg tror jeg vil få med meg mye læring uansett, sier Gaupset om spilletid.

Landslagssjefen: – En svært talentfull spiller

Norges nye landslagssjef forteller at hun har hatt samtaler med omkring 30 spillere den siste tiden. En av dem var Gaupset.

– Jeg tror jeg har snakket med 30 spillere.

– Vi har hatt gode samtaler med U-landslagstrenerne. Vi ønsker å gjøre dette riktig og vi vil at Signe skal være en del av landslaget i mange år fremover. Viktigst av alt er at jeg selv fikk snakket med henne om planene vi har, sier Grainger.

Dette er Gemma Grainger Alder: 41 år. Fødested: Middlesbrough (England). Tidligere klubber som trener: Leeds United, Middlesbrough, England U17 og Wales.

Briten har tidligere jobbet tett på England sine U-landslag og har med det jobbet med spillere som har endt opp som noen av verdens beste.

– Jeg har sett spillere med stort potensial før, jeg vet at nøkkelen er at de får riktige sjanser til riktig tid. For meg er Signe en svært talentfull spiller, det er svært spennende, sier landslagssjefen.

Anna Jøsendal og Cathinka Friis Tandberg var med i siste troppen til Leif Gunnar Smerud, men er denne runden tatt ut på U23-landslaget.

Brann er det eneste norske laget som har spilt tellende kamper siden cupfinalen 25. november.

I Champions League har bergenserne vært en åpenbaring og i mars møter de Barcelona i kvartfinalen av turneringen.

23.02.2024: Kroatia - Norge (NRK)

27.02.2024: Norge - Kroatia (TV 2)