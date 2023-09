Brann-helt med avsløring på direkten

FORLENGER EVENTYRET: Fredrik Pallesen Knudsen, som her feirer cupgullet i mai, avslører at en avgjørelse er tatt om fremtiden i klubben. Foto: Lise Åserud / NTB

Branns midtstopper avslører i TV 2s eliteseriepodkast «Spiss vinkel» at han signerer en fireårskontrakt med klubben.

– Breaking news, sier Pallesen Knudsen i podkasten.

– Det kommer vel ut i morgen (tirsdag). Kontrakten er fire år, sier han.

– Blir det rød eller blå Ferrari?

– Jeg kjører Volkswagen ID.5, så det får holde med den, ler 27-åringen.

Han ønsker ikke å si noe om betingelsene i avtalen, men det er grunn til å tro at den innebærer en betydelig lønnsøkning i tillegg til forlengelsen:

– Nå har det vært dialog i noen ukers tid. Jeg var fornøyd med den avtalen som kom, og klubben var fornøyd med den, så da ble det sånn. Jeg har hatt det veldig gøy i Brann de siste årene, trives veldig godt på jobben, som det nå virkelig er. Det var en fin match.

Han ble oppfostret i Brann, men spilte for FK Haugesund i fire og et halvt år før han returnerte til barndomsklubben i august 2021, midt under nachspiel-krisen som rystet klubben.

Siden har han vært med på både ned- og opprykk samt cupgull. Denne sesongen startet han som innbytter, men etter skader på både Japhet Sery Larsen og Ruben Kristiansen har Pallesen Knudsens rolle blitt stadig viktigere utover året.

Brann står nå med fem strake seiere i Eliteserien, noe den defensive tryggheten – med kun to innslupne mål – har vært en av hovedgrunnene til.