Brann-eventyret tok slutt i Barcelona: – Vi må ikke bli grådige

Barcelona - Brann 3-1 (5-2 sammenlagt)

Brann klarte ikke å sjokkere Barcelona torsdag.

Bergenserne ble slått ut av Champions League-kvartfinalen med 1-3 og 2-5 sammenlagt.

– Det er litt lettelse over Barcelona-gjengen. Brann-spillerne har all grunn til å være stolte. Vi må ikke bli grådige og historieløse her. Det var en bragd, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.



– Brann har gjort en meget god figur over to kamper mot et av verdens beste lag, om ikke det beste, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.



– Den nye standarden



Viktige inngripener av Brann-målvakt Aurora Mikalsen og svake Barcelona-avslutninger gjorde at katalanerne ikke vant med større sifre.

– Det er blytungt. Vi hadde kommet hit og håpet på et bedre resultat enn sist. Vi hadde skikkelig troen etter å ha spilt mot dem hjemme. Vi har hatt gode økter og forberedt oss veldig godt. Samtidig visste vi at det er veldig tøft å komme hit, sier Brann-keeper Aurora Mikalsen til TV 2.

– Dette er en sinnssyk motivasjon for å sette en ny standard i Norge og for oss selv. Det er noe vi har lyst til å oppleve fremover. Dette er den nye standarden vår, så vi har lyst til å spille Champions League neste år også, sier Mikalsen.

18-åring tente håpet

I første omgang var det enveiskjøring mot Brann-målet, men det sto kun 1-0 midtveis etter at Aitana Bonmatí satte inn et lekkert mål etter 23 minutter.

Drøyt ti minutter inn i andre omgang satte Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen fart på høyresiden og spilte ballen inn foran mål. Der ble det kaos i Brann-forsvaret, og svenske Fridolina Rolfö satte enkelt inn 2-0.

Barcelona sløste med sjansene mot Brann, som plutselig tente et lite håp med tjue minutter igjen å spille. Den 18 år gamle innbytteren Tomine Svendheim ble spilt fri til venstre og fra skrått hold satte hun inn 1-2-målet til vill jubel fra både Brann-spillere og de tilreisende fra Bergen på tribunen.

Snaut ti minutter før full tid var Brann-innbytter Anna Aahjem svært nær ved å sette inn 2-2. Den tidligere Lyn-spilleren rundlurte Ingrid Syrstad Engen og kom seg løs mot mål, men hun satte ballen like utenfor Barcelona-målet.

Aahjems enorme mulighet var det nærmeste Brann kom i sluttminuttene. To minutter før full tid økte Patricia Guijarro til 3-1 og knuste all Brann-håpet.

– Brann kom hit med en umulig oppgave, og jeg synes de hengte med til en viss grad hele veien. Barcelona hadde store muligheter de bommet på, men man fortjener den flaksen man får gjennom hardt arbeid og godt forsvar, kommenterte TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

Barcelona, som spilte hele kampen med de norske landslagsprofilene Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen, møter Chelsea i semifinalen.