Bråkmakeren Molde må stoppe: – En såpeopera

Mauro Icardi (30) hadde verden for sine føtter, så startet kontroversene.

Kjærestestjeling, stripping av kapteinsbind og «fienden» til Lionel Messi.



Overskriftene om Mauro Icardi har vært mange.

Men selv om han en stor periode var en av Europas mest målfarlige spisser, har overskriftene stort sett handlet om andre ting.

– Turbulent!

Det er ordet TV 2s ekspertkommentator Mina Finstad Berg bruker for å beskrive Mauro Icardis karriere.

– Det har vært ekstremt mye utenomsportslig bråk rundt ham. Både i privatlivet, med supportere og med gamle lagkamerater. Han er dessverre en av spillerne som har blitt mer kjent for det som skjer utenfor banen, enn det som skjer på banen, sier Finstad Berg om urokråka.

ELSKTER, SÅ HATET: Mauro Icardi gikk fra å være elsket til å bli hatet av Inter-supporterne. Foto: Reuters / Alessandro Garofalo

Trekantdrama

For skandalene har vært mange.

For selv om Icardi scoret 124 mål på 219 kamper for storklubben Inter, var det som regel det argentineren fant på utenfor banen som stjal oppmerksomheten.

Det startet allerede da han slo igjennom i Sampdoria.

For da unge Icardi slo igjennom var det den rutinerte landsmannen og lagkameraten Maxi López som tok seg av ham.

López var gift med den argentinske TV-stjernen, Wanda Nara, som etter hvert skulle innlede et forhold til mentorens læregutt.

I desember 2013 ble det kjent at Nara og Lopez skulle skille seg. Omkring fire måneder senere giftet hun seg med Mauro Icardi.

– Hvor mye tror du Wanda Nara har påvirket Icardis karriere?

– Åpenbart ekstremt mye. Forholdet har vært en evig karusell og blitt dekket av tabloidene i både Italia og Argentina. Til tider har det vært en såpeopera. Nå er vi der at når folk hører navnet Icardi, så er noe av det første man tenker på Wanda Nara, sier Mina Finstad Berg.

Hendelsene førte til isfront mellom Icardi og López. Sistnevnte har blant annet flere ganger nektet å ta Icardi i hånden før kamper hvor de har møttes.

Og apropos hånd, på armen har Mauro Icardi tatovert navnene til barna som Maxi López fikk med Wanda. Han la også ut bilder av barna i Inter-drakter med Icardi på ryggen, selv om López ba ham slutte å legge ut bilder av barna hans.

Men det var ikke bare Maxi López som skulle vende den svært talentfulle spissen ryggen.

Det skulle også Argentinas fotballgud Diego Maradona.

Det samme skulle Inters supportere gjøre etter hvert.

– Først og fremst ødela kona forholdet

Kun seks spillere har scoret flere mål for Inter enn Icardi. I nyere tid er han den mestscorende spilleren for klubben fra Milano.

Bak ham på listen finner man stjerner og klubbhelter som Christian Vieri, Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Diego Milito og Adriano.

Det var flere kontroverser i Inter, men det tok for alvor fyr i oktober 2016. Da slapp Icardi en biografi hvor han beskrev en hendelse som fikk flere Inter-supportere til å reagere.

Flere krevde hans avgang. Det hele endte med at Icardi fikk en bot av klubben, samt at han måtte fjerne avsnittet fra boken.

RASTE: Et banner med skriften «100 mål og 100 trofeer vil ikke endre på at du er den dritten du er», ble hengt opp under Inters kamp mot Cagliari i 2016. Foto: GIUSEPPE CACACE

I 2019 tok det på nytt fyr.

Spissen ble strippet for kapteinsbindet i Inter, noe som fikk ham til å ikke møte opp til lagets kamp mot Rapid Wien i Europa League. Selv hevdet han at han var skadet, noe klubben benektet.

Konen og nå agenten hans, Wanda Nara, tok til mediene. Noe som sakte, men sikkert, førte til slutten på Inter-eventyret.

– Først og fremst ødela kona forholdet hans til supporterne. Det ble så innmari mye støy med kona. Hun skapte masse støy i kulissene, både under kontraktsforhandlingene og ved å komme med stikk mot andre spillere i klubben, sier Inter-supporter Kristian Torbergsen.

TETT PÅ: Wanda Nara har vært i nærheten av Mauro Icardi nesten gjennom hele karrieren. Foto: Reuters / Stefano Rellandini.

– Icardi tok aldri til motmæle. Utenfra så det ikke ut som at han gjorde noe som helst for å roe ned konfliktene. Han ble til slutt veldig i unåde hos supporterne, sier Torbergsen.

Rykter om at han var Lionel Messis «fiende»

Etter å ha havnet på kant med ledelsen og ikke minst supporterne til Inter, endte Icardi opp på lån i PSG i 2019, før de kjøpte ham i 2020.

Der ble han forent med Lionel Messi, som er født i samme argentinske by, Rosario. Men forholdet mellom dem går langt tilbake i tid.

Messi er nemlig venn med Maxi López.

Noe flere har ment er grunnen til at Mauro Icardi står med stusselige åtte landskamper, til tross for at han har hamret inn mål i en årrekke.

For selv om Icardi scoret 27 mål i 2014/2015-sesongen, ble han ikke kalt opp til landslaget en eneste gang. I Argentina ble det spekulert i om det var Messi som holdt ham utenfor landslaget.

Den tidligere Barcelona-stjernen gikk selv ut i mediene og benektet påstandene om at det var han som tok ut troppen.

VENNER ELLER UVENNER? Lionel Messi og Mauro Icardi under en av sistnevntes få landskamper. Foto: ALEJANDRO PAGNI

En som derimot gikk ut offentlig og sa hva han mente om Icardi, var nå avdøde Diego Maradona.

I et intervju med den argentinske radiokanalen Metro i 2016, uttalte Maradona følgende:

«For meg eksisterer ikke Icardi. Han kunne vært kaptein for hele galaksen, men etter det han gjorde er jeg fan av Maxi López. Det han (Icardi) gjorde er noe du bare ikke gjør. Han (López) ga ham mat, slapp han inn i sitt eget hjem og så skjer dette. Folk som ikke har verdier er allerede døde i mine øyne.»



Kaotiske år

Såpeoperaen Wanda Nara og Mauro Icardi nådde nye høyder i 2021.

Wara slettet alle bildene på Instagram av ekteparet, etter at Icardi angivelig skal ha hatt en affære med den argentinske skuespillerinnen China Suarez.

«Du har ødelagt nok en familie», skrev hun. Kort tid senere viste det seg at de var kommet sammen igjen.

KAOTISK: Forholdet mellom Mauro Icardi og Wanda Nara har vært alt annet enn rolig. Foto: Galatasaray SK.

I fjor ble det på nytt «slutt» mellom duoen.

Det hele endte med en offentlig skittentøyvask, hvor Icardi la ut skjermdumper av WhatsApp-meldinger mellom ekteparet, der han beskyldte Nara for å være «giftig» og for å ville kontrollere livet hans.

Også denne gangen endte de opp med å finne tilbake til hverandre.

Onsdag kveld er trolig Mauro Icardi mannen som Molde blir nødt til å stoppe, dersom drømmen om Champions League skal leve videre.

For karrieren til Mauro Icardi ble aldri slik man hadde sett for seg da han herjet i Inter.

– Jeg hadde ikke sett for meg at han skulle spille i Tyrkia som 30-åring da han var på høyden i Inter. Han så ut som en spiller som skulle ende opp i den ypperste eliten i verden. Han hadde et vanvittig godt grunnlag til å bli en av de virkelige store målscorerne, sier Mina Finstad Berg.

