Botheim preget av Russland-bilder: – Uvirkelig å tenke på

Den russiske leiesoldatgruppen Wagner har vendt ryggen til president Vladimir Putins styrker.

Nå har de i stedet gått ut av Ukraina og inn i Russland.

Putin har omtalt Wagner-sjefen som forræder og russiske sikkerhetsstyrker har fått vide fullmakter til å stanse dem.

Erik Botheim ble klar for den russiske klubben Krasnodar desember 2021, men fikk aldri noen kamper for klubben.

– Går innpå meg

TV 2 fikk en prat med 23-åringen, på Norges trening under U21-EM i Romania.

– Hvordan ser du på det som foregår i Russland?

– Det går innpå meg de greiene der, med tanke på at jeg var såpass nærme. Det er ganske uvirkelig å tenke på det og at jeg kunne vært nærmere. Helt uvirkelig, egentlig, sier Botheim til TV 2.

– UVIRKELIG: Erik Botheim om situasjonen i Russland. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Han forteller videre at han ikke har noen bekjente i landet. Likevel preger situasjonen ham.

– Det er jo en veldig, veldig spesiell situasjon. Jeg synes synd på alle menneskene som er uskyldige oppi dette, som må lide av det. Det er bare trist hele greia, sier Botheim.

– Hadde englevakt

I Salernitana er Botheim lagkamerat med Emil Bohinen, som spilte 12 kamper for CSKA Moskva i 2021.

Bohinen vil ikke kommentere noe om situasjonen i Russland nå, men den tidligere Stabæk-spilleren er glad han kom seg unna i tide.

– Jeg dro dit kun for det sportslige og det gikk ikke som ønsket. Heldigvis fikk jeg til en låneavtale før det brøt ut. Det var englevakt for meg at jeg kom meg bort, sier Bohinen til TV 2.

TØFF PERIODE: Emil Bohinen beskriver tiden i Russland, før krigen, som tøff. Her fra en kamp for Serie A-klubben Salernitana. Foto: Gennaro Masi

Selv uten krig beskriver han tiden i Russland, som var under strenge covid-restriksjoner, som tøff.

– Å være borte fra familien var utrolig vanskelig. Det var lite besøk da, kan man si. Det var tøft sportslig, med tøff konkurranse og en annen kultur.

– Jeg tok læring fra det og tok det med meg videre. Det var en tøff periode i karrieren, fortsetter Bohinen.

I byen Salerno har Bohinen det langt bedre, hvor han i tillegg til Botheim, er lagkamerat med norske Julian Kristoffersen.

– Det hjelper veldig å ha to gode kompiser på laget. Jeg trives godt og setter pris på at ting ble som det ble, sier Bohinen.

Normann spiller i Russland

Mathias Normann er på utlån til den russiske klubben Dinamo Moskva, fra laget Rostov i samme land.

Wagner-gruppen har startet et militæropprør i landet og begynt å bevege seg mot Moskva.



TV 2 har prøvd å få en kommentar fra Normann, men har foreløpig ikke fått svar.

På Instagram har han delt bilder med modellen Eden Fines på den greske øya Mykonos.

Rostov-president Artashes Arutyunyants har kommet med en uttalelse om den politiske situasjonen i Russland.

– Det er i slike øyeblikk vi trenger å samle oss rundt presidenten vår og gi et kraftig avslag til fiendene til vårt fedreland! Vi har ikke råd til å gi opp og slåss med hverandre, sier han ifølge Sport Express.



– Det viktigste nå er å forbli rolig og ikke begå overilte handlinger, sier Arutyunyants videre.



Botheim og Norges U21-lag tapte 1-2 mot Sveits i første EM-kamp torsdag. Søndag venter Frankrike.

– Det er et av de beste lagene i sluttspillet og selvfølgelig blir det en tøff kamp, men det er gøy med tøffe utfordringer. Vi har alt å vinne, så vi må bare gå for det, sier Botheim.