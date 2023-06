Botheim om vennen Haaland: – Han er helt gal i hodet. Det er derfor han er god

ISTANBUL/OSLO (TV 2): For første gang skal Erik Botheim (23) se sin nære venn Erling Braut Haaland (22) i aksjon for Manchester City.

Anledningen kunne ikke vært større: Lørdag er Botheim på plass i Istanbul for å se Haaland i Champions League-finalen. Han reiser sammen med kjæresten sin og Haalands kompiser fra Bryne, som han har blitt god venn med selv.

Sammen med resten av Team Haaland skal de være vitne til jærbuens største kamp i karrieren, der han kan fullbyrde en historisk trippeltriumf med Manchester City.

– Det blir helt spinnvilt. Det ville det vært bare å være på Champions League-finale, men når du også har en kompis som forhåpentligvis skal ta trofeet … Jeg vil ikke «jinxe» noe. Men jeg gleder meg som en unge, sier Botheim.

GJENFORENT: Erik Botheim og Erling Braut Haaland sammen på det norske landslaget for to år siden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Den norske Salernitana-spissen setter seg ned med TV 2 på en italiensk restaurant på Frogner få dager før avreise til Tyrkia.

En perfekt anledning til å reflektere over et mangeårig vennskap.

Fikk sjokk: – Helt gal

De møttes for første gang den 18. juni 2014 på Statoil Talentleir i Stavanger i regi av Norges Fotballforbund. Botheim spilte i Lyn, Haaland i Bryne.

– Vi spilte i samme posisjon. Han kom fra Bryne, jeg fra Oslo. Jeg hadde aldri møtt en kar fra bondelandet, jeg, ikke sant? Jeg visste ikke hvordan de fungerte. Han hadde sikkert aldri sett en kar fra utenfor Stavanger. Han hadde jo knapt vært i Stavanger. Det var nytt for ham også. Det er klart det kan bli litt kræsj i starten da, sier Botheim.

Men etter hvert ble de tatt ut på G15-landslaget begge to, under Erland Johnsen, og det viste seg at laget skulle spille med to spisser.

Dermed var det plass til begge. De dannet spissparet i sine første landskamper, et dobbeltoppgjør mot Sverige. Og da skjedde det Botheim fortsatt beskriver som sitt beste Haaland-minne:

Norge lå under til pause mot Sverige i Brumunddal. Ved avspark trillet Botheim ballen til Haaland, som skjøt rett i mål fra midtbanen.

– Han er helt gal i hodet. Det er derfor han er god. Hvem finner på å skyte derfra?

– På hvilken måte er han gal i hodet?

– Han går for ting. Det er nok derfor han har kommet så langt også. Han er utrolig sterk i hodet, han tør å prøve. Det har han nok hatt med hele veien, sier Botheim.

Det kan virke som en liten anledning åtte år senere, men for de unge talentene var det enormt press knyttet til de første aldersbestemte landskampene.

– Du har ingen rutine og tror du spiller den viktigste kampen i ditt liv. Der og da tenker du at det er liv eller død. Det viser hans mentale styrke. Bare klinker den inn fra midtbanen, sier Botheim.

– Faen, for noen dumme gutter

Ved siden av landskampene som spisspar for Norge utviklet duoen et nært vennskap også utenfor banen. De feiret oppturene sammen, som da begge hadde signert sine første sponsorkontrakter med utstyrsgiganten Nike:

Foto: Privat

Botheim bryter ut i latter.

– Der var vi nok 15 år. Begge hadde fått sin første Nike-kontrakt, så det var helt show med capsen på hodet og lilla genser. Faen, for noen dumme gutter. Der var vi unge og dumme. Men vi hadde det gøy, og det er det viktigste, gliser han.

Bildet ble dratt frem igjen da Haaland hadde offentliggjort sin rekordavtale med Nike denne våren.

Da Nike-samarbeidet ble promotert på Oxford Circus i London i april, virket de uskyldige tenårene i Bryne som en fjern drøm.

– Vi dro til Bryne hver jul i noen dager. Vi fant på mye fanterier. Jeg kan faktisk ikke gå inn på hva. Det tør jeg ikke. Da får jeg sikkert kjeft. Men vi var tenåringer vi. Vi bodde i kjelleren til Alfie da vi var unge. Alfie passet på oss. Vi har nok vekket Alfie noen ganger med litt bråk og tjo og hei, FIFA-kamper og litt temperatur, sier Botheim.

De var også en del av rapgruppen «Flow Kingz», som flere år senere har tatt av på YouTube i takt med Haalands stjernestatus.

– Hadde dere trodd, da dere satt i kjelleren til Alfie, at dette skulle være virkeligheten noen år senere?

– Det var jo målet. Så dumme som vi var, så hadde vi troen på det, sier Botheim, men han innrømmer:

– Jeg hadde ikke trodd at han skulle spille Champions League-finale som 22-åring og kanskje vinne The Treble. Det er så useriøst. Folk skjønner ikke hvor stort det er.

– Jeg snakker med vennene hans fra Bryne som jeg ble kjent med da vi vokste opp. Det er ganske sykt å tenke på. Det er helt uvirkelig. Jeg er jo sykt stolt. Det er så imponerende. Man blir nesten vant til at det er normalen, men det er helt surrealistisk, helt uvirkelig, sier Botheim.

Mislykket stunt

Han har fått merke kompisens stjernestatus på kroppen når de to har vært på ferie sammen. Denne høsten gikk dette klippet av Botheim og Haaland viralt, der Oslo-gutten tok jobben som City-spillerens sikkerhetsvakt i en folkemengde:

– Det går ikke an å gå på kjøpesenter med ham. Vi kledde ham helt ut, prøvde å få på ham litt hatter og sånt, men han har jo den måten å gå på. Han går sånn her, sier Botheim og mimer Haalands karakteristiske gange.

– Klart han blir sett. Det er umulig! Blond er han også. Og så har han en sånn stjerneaura, så alle merker når han er i nærheten. Det går ikke. Vi prøver, men det går ikke, sier han.

Dermed må selv en Serie A-spiller nedgraderes til personlig assistent til tider.

– Han er skjermet. Såpass stor er han nå. Så da blir det at jeg går på butikken og kjøper inn frokost. Sånn er det. Han er en superstjerne, så jeg kan ta den. Kjøpe appelsinjuice og sånt, gliser Botheim.

Han fortsetter, mer alvorlig:

– Det er sykt imponerende hvordan han har håndtert all medgangen. Det går nok også på at han har mange gode folk rundt seg som tar vare på ham, ikke minst han selv. Han har gode verdier og vet hva som er viktig for ham.

– Å klare å håndtere det presset … jeg tror ikke folk skjønner hvor imponerende det er, sier fotballkompisen.

STOLT: Erik Botheim ser tilbake på vennskapet med Erling Braut Haaland. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Det blir mye juging

Til TV 2 sier Haaland at det viktigste for ham er å ha «skikkelige, ærlige folk» rundt seg, og at behovet har blitt «ekstra spesielt» etter hvert som berømmelsen har eksplodert.

Han trenger folk som kan gi ham støtte når han trenger det, og folk han kan slappe av rundt slik at han ikke trenger å bruke mer energi enn nødvendig.

Botheim og Haaland får ikke sett hverandres kamper på stadion, for de spiller stort sett samtidig. Og når de snakker sammen, handler det sjelden om fotball.

– Det er mer om hva vi skal gjøre i ferien, hvordan det går, om det er god mat i Manchester og om det er fint på stranden i Salerno. Det blir mye juging. Vi snakker om alt og ingenting. Og når han scorer hat trick, er det tommel opp, «grattis» og «kjør på», sier Botheim.

– Synes du den vanvittige stjernestatusen har forandret ham?

– Han er et menneske han også. Han er ikke et romvesen. Han er helt vanlig, og han gjør egentlig som alle andre. Prater og juger.