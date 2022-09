Botheim åpner opp om dramaet: – Hva slags situasjon er det jeg har havnet i?

SALERNO (TV 2): Erik Botheim (22) forteller for første gang om kaoset etter Russland-overgangen og de påfølgende månedene fulle av spekulasjoner, men tomme for fotball.

– Det er surrealistisk å tenke på hvor jeg var for ikke lenge siden. Jeg nyter hvert sekund her og tenker på hvor privilegert jeg er, sier Botheim til TV 2.

Han står på sin store takterrasse med utsikt over Salerno og Amalfikysten.

Livet smiler for den solbrune Oslo-gutten. Han har signert en lukrativ fireårskontrakt med Serie A-klubben Salernitana. Hans nye tilværelse er som tatt ut av nordmenns Instagram-feriedrøm anno 2022.

I slutten av august scoret han sitt første seriemål i Italia, i 4-0-seieren hjemme mot Sampdoria. «Erik», brølte speakeren på Stadio Arechi over høyttaleranlegget. «Botheim», runget det fra nesten 20.000 hjemmefans kledd i burgunder. Seks ganger gjentok de navnet hans.

Det er ikke lenge siden Botheim satt hjemme hos moren i Gaustadveien i Oslo og drømte om øyeblikk som dette. Uten en plan for fremtiden, etter å ha gått fra tidenes dyreste spiller i Eliteserien til klubbløs nærmest over natten.

– Det var en veldig surrealistisk situasjon å havne i, sier Botheim.

For første gang snakker han ut om kaoset i Russland, månedene med usikkerhet, spekulasjonene, kontroversene og den nye tilværelsen i Italia.

SPILLER MED GLIMT: Erik Botheim forlot Bodø/Glimt etter 2021-sesongen, men spiller «karrieremodus» med nordlendingene på FIFA. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Spydde ned bussen

Da Russland invaderte Ukraina den 24. februar, skjønte Botheim fort at livet hans kom til å bli snudd på hodet.

Men før han forteller sin historie, er han opptatt av å understreke:

– Først og fremst er det veldig trist med så mange mennesker som dør, og elendigheten som blir skapt. Det var en kjip situasjon for meg, men så tenker du på hvem det egentlig er kjipt for, og at det ikke er så farlig likevel.

Alt gikk på skinner for ham: Han herjet i Eliteserien og Conference League i en sensasjonell debutsesong for Bodø/Glimt, ydmyket José Mourinho og Roma og gjorde seg brennhet på det internasjonale overgangsmarkedet.

Allerede før jul var han solgt til russiske Krasnodar for en antatt rekordsum for en spiller i Eliteserien. Det ble snakket om en totalpakke på 100 millioner kroner.

På ett år gikk han fra vrakgods i Rosenborg til historisk eksport med flerfoldige millioner i lønn.

Han hadde bodd i sin nye leilighet i tre dager da Russland sørget for at helvete brøt løs. Botheim ble nødt til å flykte.

– Jeg skjønte fort at det var best å komme hjem til trygge Norge.

I naboleiligheten bodde hans svenske lagkamerat Viktor Claesson, som nå spiller i FC København. De tilbragte mye tid sammen i timene etter invasjonen.

– Han tok vare på meg fra dag én og var som en storebror. Jeg pratet mye med ham. Det var veldig rart, sier Botheim.

HAVNET I KAOS: Erik Botheim forteller om flukten fra Russland etter at de invaderte Ukraina. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Tankene stormet:

– Du tenker: «Hva skjer nå? Hva skal jeg gjøre nå?»

Sammen med flesteparten av de ikke-russiske lagkameratene og deres familie fikk Botheim bestilt en buss som skulle frakte dem til Istanbul for å kunne reise hjem.

Bussen gikk midt på natten fordi det ble vurdert som det tryggeste.

– Vi dro hjemover alle mann, med familier og gravide koner som spydde ned bussen i løpet av de første to timene, og vi skulle kjøre i ti timer. Det ble en lang busstur, sier Botheim.

– Hva tenkte du da du satt der?

– Jeg klarte nesten ikke å tenke. «Hva slags situasjon er det jeg har havnet i?» Men jeg brydde meg ikke, for jeg ville bare komme meg frem.

– Følte du deg utrygg?

– Det var krig ikke mange timer unna. Det er et veldig alvorlig tema, liv går tapt. Du føler deg ikke trygg i det hele tatt, sier Botheim og tillegger:

– Men det er ikke meg det er synd på. Det er veldig mange mennesker som har det veldig tungt nå.

Norsk husmannskost

Botheim kom seg trygt til Istanbul og videre hjem til Norge. Det var blitt klart at alle utenlandske spillere kunne suspendere kontrakten i Russland og signere for en ny klubb i Europa.

Under to måneder etter å ha blitt solgt fra Glimt, sto Botheim igjen med flere spørsmål enn svar.

– Det gikk ikke mange dagene før jeg tenkte «hva skjer nå?». En veldig usikker fremtid. «Hva skal jeg gjøre nå, liksom?»

Han brukte dagene på å trene, som oftest to ganger, for å rense tankene og holde seg i form.

– Jeg bodde hos moren min. Hun ga meg god mat så jeg kunne tenke på andre ting enn situasjonen min. Det var som å ha ferie i mange måneder. Jeg ble ganske lei etter hvert. Dagene gikk på «repeat», sier Botheim.

IDYLL: Erik Botheim har en liten kunstgressflekk på takterrassen der han kan spille fotball. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Hvordan var det plutselig å bo hjemme hos moren din igjen?

– Det var helt rart plutselig å være tilbake hjemme i Gaustadveien. Jeg hadde ingen plan. «Hva gjør jeg nå, liksom?» Men det var koselig. Mamma lager god mat. Norsk husmannskost. Enkelt og greit. Det er topp.

– Du har fått deg kjæreste også, vel?

– Ja, jeg var mye med henne og familien hennes også. Det har hjulpet meg veldig mye. Men jeg vil ikke få på noen klisjé-sitater her. Da får jeg høre det. Jeg har funnet meg en bra dame som jeg kan slappe av med og ikke bare tenke på den runde kula hele tiden, sier Botheim.

I mediene stormet spekulasjonene om fremtiden hans. Bodø/Glimt og Molde var blant klubbene som ble sterkt koblet til spissen.

Magnus Knudsen, som ble solgt til Russland samtidig som Botheim, valgte å komme tilbake til Lillestrøm. Men etter at det norske overgangsvinduet stengte, var Botheim fortsatt uten klubb.

– Hvorfor dro du ikke til en norsk klubb for å holde deg i gang?

– Jeg vil ikke kommentere så mye om den saken, egentlig. Det var en veldig surrealistisk situasjon å være i, veldig rart. Planen var bare å finne ut av ting og tang, og ta det deretter, bruke god ting istedenfor å stresse, sier Botheim.

Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han innrømmer at det ble noen samtaler med Glimt-trener Kjetil Knutsen, «en fin fyr», men det ble ingen gjenforening.

– Jeg tok det med ro, sier Botheim.

Han trente med Glimt og Stabæk for å holde seg i form og satte seg som mål å spille EM-kvalifisering med U21-landslaget. Det ble én kamp i mars og tre i juni, inkludert scoring mot Kroatia og til slutt en plass i mesterskapet som spilles neste år.

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud kalte ham «et overmenneske» på grunn av prestasjonene til tross for mangelen på kamptrening.

– Jeg er ikke noe overmenneske, ler Botheim.

– Men det føltes litt fortjent å få litt endorfiner og rus etter noen ganske kjedelige og seige måneder.

Blir rettssak

De fleste utenlandske spillere i den russiske ligaen har valgt å benytte seg av muligheten til å suspendere kontrakten sin og signere for en annen klubb frem til en endelig avgjørelse blir tatt av FIFA.

Noen har terminert kontraktene sine etter gjensidig enighet, som Botheims lagkamerat Claesson.

Botheim og hans rådgivere har derimot gått for en unik løsning.

18. mai bekreftet agent Jim Solbakken at de hadde terminert kontrakten med Krasnodar med bakgrunn i artikkel 14 i FIFAs regelverk om overganger.

Der heter det at «en kontrakt kan bli terminert av begge parter uten konsekvenser av noen form hvor det er saklig grunn til det».

TERMINERTE: Erik Botheim var den eneste spilleren som terminerte kontrakten sin i Russland uten gjensidig enighet. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

«Russlands ulovlige invasjon av Ukraina pågår fortsatt, og under omstendighetene følte ikke Erik at han hadde noe valg», skrev Solbakken på Instagram.

– Jeg kan ikke si så mye om den saken. Det har blitt som det har blitt, sier Botheim om hvorfor de valgte å terminere kontrakten som den eneste av de utenlandske spillerne i den russiske ligaen.

Slik TV 2 forstår det, har Krasnodar gått rettens vei etter Botheim-termineringen og den påfølgende overgangen til Italia. Det kan ende i rettssak, men spilleren selv virker uanfektet.

– Jeg har ingen kommentar om det, sier Botheim.

– Hvordan var det å få så mange henvendelser fra medier og andre folk om hva du skulle videre og hvorfor du gjorde som du gjorde?

– Mediene er på deg hele tiden. Det er en del av pakken med å være proff. Jeg føler jeg har blitt mye bedre til å takle det og stenge det ute. Du prøver å samle deg og tenke på din egen situasjon uten bråk fra medier og venner som spør veldig mye. Men jeg skjønner at mediene graver. Det er jobben deres.

Hver gang han får spørsmål om kontrakter og overganger, henviser han til agenten sin. De har jobbet sammen i ti år.

– Han har stått på for meg og kjempet for meg. Jeg ser ikke på ham som en agent, han er som min andre far. Jim har vært upåklagelig og støttende, sier Botheim.

MED AGENTEN: Jim Solbakken og Erik Botheim etter Norges 2-1-seier over Aserbajdsjan i U21-EM-kvalifiseringen i juni. Foto: Lise Åserud

Fikk sjokk

Han forteller at han satt med «tre-fire» klubber å velge mellom da han skulle ta den endelige avgjørelsen. Slik TV 2 tidligere har omtalt, var tyrkiske Galatasaray blant dem.

– Det var en del klubber rundt i de fleste ligaer egentlig. England, Tyskland, Italia, Tyrkia. Men jeg har alltid drømt om å spille i Serie A siden jeg var liten. Når du får muligheten til det, så kjører du jo på, sier Botheim.

Han hadde fått tilsendt videoer av Emil Bohinen, som kom til klubben i januar, og visste at de hadde lidenskapelige fans.

Men møtet med Salerno-supporterne har vært et sjokk, innrømmer han.

– Det er noe annet enn oppe i Bodø og Norge. Ikke noe vondt om Bodø, men her er fotball som religion. Du får mye oppmerksomhet. Det er vanskelig å gå på butikken. For meg som er en helt vanlig nordmann på 22 år, er det veldig rart. «Hvorfor gidder dere å ta bilde med meg, liksom? Hva skal dere med det?»

TRIVES: Erik Botheim hjemme i sofaen i Salerno. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Så du ligger ikke på stranden hele dagen?

– Jeg har prøvd å dra på stranden et par ganger. Det går ikke. Det blir mye folk som vil prate, ta bilder og sånt. Er du keen på å slappe av, så er du keen på å slappe av, sier Botheim og legger til:

– Jeg er ikke vant til det i det hele tatt. Jeg har en venn (Erling Braut Haaland) som pleier å ta seg av den oppmerksomheten istedenfor meg. Det trives jeg godt med. Jeg er ikke noen superstjerne. Men det er veldig hyggelig at de ser på meg som en sånn fyr.

Han ser på klokken. Det nærmer seg italienskkurs. Han har begynt å gå tre ganger i uken, for han mener det er en av nøklene til å lykkes.

– Kjenner du på presset?

– Selvfølgelig er det press. Du ser hvor mye det betyr for folk. Du har lyst til å levere for dem, for deg selv og for klubben. Men det er en del av pakka.

– Klarer du dette, er neste toppen. Det handler om å gå litt ut av komfortsonen og prøve da, hoppe ut i det. Går det ikke, så går det ikke. Men går det, er det kult, da, gliser Erik Botheim.