– Bør endre navnet på hele Norge

BRYNE (TV 2): På Jæren håper de at turister fra hele verden vil strømme til Bryne for å gå i fotsporene til Erling Braut Haaland. Markedssjefen i Bryne hinter om et navneskifte.

En ny reklamefilm, eller en såkalt mockumentary, håper Visit Norway skal gå viralt og skaffe Bryne Erling Braut Haaland-turister fra hele verden i årene fremover.

I reklamekampanjen frister de med melk fra gårdene på Bryne, ekte farseburger, besøk hos Erling Braut Haalands favoritt kinamat-restaurant i Bryne sentrum, en guidet tur på Bryne Stadion og de flotte jærstrendene.

To skuespillere i Manchester Citys drakt med Erling Braut Haalands navn og nummer ni på ryggen reiser rundt på Jæren og Bryne i videoen som har fått navnet «Garry & Barrys dream holiday».

– Vi ser at interessen for «Norway» og «Haaland» er enorm, særlig når han spiller gode kamper. Folk googler og vil ha svar på hva som gjør han så god, hvor han er fra, om han har vikingblod og hva han spiser. Og et naturlig sted å starte er kanskje å se på hvor han er vokst opp, poengterer Katrine Mosfjeld, digital markedsføringssjef i Visit Norway, overfor TV 2.

Sammenligner med Maradona-turisme

Mosfjeld er overbevist om at Premier Leagues toppscorer og den nybakte Premier League-mesteren kommer til å bidra til økt turisme til Bryne og Jæren i årene fremover.

– Vi tror absolutt at Haaland sin suksess kan dryppe på turismen til Bryne og til Jæren. De har allerede tatt imot journalister fra mange land som lurer på det samme, så interessen er der absolutt. Fotballfans kan allerede dra i fotsporene til andre fotballgiganter, slik som for eksempel guidet Maradona-tour i Napoli. Jærbuer er som kjent driftige folk, så du skal ikke se bort i fra at de lager en Haaland-tour, mener Visit Norways digitale markedsføringssjef.

TURISTATTRAKSJON: Erling Braut Haaland kunstverk på Bryne, som Bryne håper vil tiltrekke seg Braut Haaland-turister. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

– Bør endre navn på hele Norge



Markedssjef Bjørn Hagerup Røken i Bryne FK bekrefter at pågangen til klubben bare har økt i takt med Erling Braut Haalands suksess på fotballbanen.

– Vi har hatt besøk fra reporterteam fra Israel, Midtøsten og store britiske aktører som BBC, sier han, og legger til:

– Vi merket allerede i fjor sommer at det kom turister innom og ville se hvor Haaland kommer fra. Haaland er større enn Preikestolen (blant Norges største turistattraksjoner, red. anm), så turistene må bare komme, slår Hagerup Røken fast.

Så stolte er de over Erling Braut Haaland på Jæren at markedssjefen drister seg til å foreslå et navneskifte.

– Vi kan kalle Time kommune for Haaland-kommune. Eller skifte navn fra Rogaland til Haaland fylke. Eller kanskje vi bare skulle skifte navn på hele Norge, fra Norge til Haaland-land, sier Brynes markedssjef og ler hjertelig.

STOLT: Andreas Vollsund, ordfører i Time Kommune. ønsker turistene velkommen til Bryne. Foto: Fredrik Slabinski

Ordføreren: – Vi har masse å tilby turistene

Katrine Mosfjeld i Visit Norway poengterer at reklamefilmen de har laget er med glimt i øyet, samtidig som de vil hylle det som for øyeblikket kanskje er verdens mest kjente fotballspiller.



– Med denne lille filmen ønsker vi å hylle både Erling, supporterne hans og det fantastiske stedet han er fra. Vi håper at de som ser den skal trekke på smilebåndet, og få en god følelse knytta til Bryne og Norge. Og kanskje blir noen ihugga fans inspirert til en aldri så liten Jæren-tur, konstaterer hun.

Andreas Vollsund (H), ordfører Time Kommune, gleder seg stort over reklamefilmen som er produsert og at Bryne trolig kan vente seg hundrevis av Erling Braut Haaland-turister i årene fremover.

Han minner om at det er viktig både for næringslivet og ikke minst innbyggerne i kommunen med økt turisme.

– Og så har vi så enormt mye å tilby her. Her har vi bilder av Erling Braut Haaland på veggene, og så har vi ikke minst noen av de flotteste strendene i Norge lenger nede i regionen, slår ordføreren fast.