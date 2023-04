Bohinen raste: – Det er bare så frustrerende

BEKKESTUA (TV 2): Lars Bohinen (53) måtte settes på plass under serieåpningen.

KJEFTET: Lars Bohinen ga klar beskjed til fjerdedommer Anders Bodding under kampen mellom Stabæk og Odd. Foto: Trond R. Teigen / NTB

Stabæk - Odd 0-0

Det var 18-årsgrense på mange av glosene som ble skreket av Bohinen på Stabæk-benken under den målløse uavgjortkampen mot Odd i seriepremieren på Nadderud mandag kveld.

Bohinen raste flere ganger mot dommeren etter det han mener var gale avgjørelser, både i første og andre omgang.

– Det er for mange etterslenger han tillater. Jeg synes han dømmer veldig inkonsekvent. Noen ganger er det lov å takle bakfra, noen ganger ikke. Det er vanskelig å forstå hva han driver med. Jeg blir litt forvirret, sa han til TV 2 på vei ut etter pause.

– Det er temperatur

Deretter fortsatte misnøyen fra Stabæk-sjefen. Han fikk først beskjed om å roe seg ned av Anders Bodding, før hoveddommer Svein Tore Sinnes gripe inn og gi Bohinen gult kort.

– Det er så inkonsekvens og uforutsigbart det som skjer! Noen ganger får de lov til å dytte spillerne våre ut av banen med strake armer, de faller inn i drikkeflasker og alt. Andre ganger er det bare små dytter som er frispark. Det er bare frustrerende når det er så inkonsekvent. Det er greit å legge linja høyt, men da må du holde den høyt hele tiden, sier Bohinen til TV 2 etter kampen.

– Mener du det er inkonsekvent i Stabæks disfavør eller likt for begge lag?

– Det er antageligvis likt for begge lag. Vi får ikke de frisparkene vi mener vi bør ha, og så er jeg ikke så opptatt av Odd, sier Bohinen.

– Du ender opp med å få gult kort. Tar du selvkritikk for egen oppførsel?

– Nei. Gult kort kan jeg fint leve med. Det er temperatur på benken også. Jeg tar det, smiler Stabæk-sjefen.

Dommeren svarer

Hoveddommer Svein Tore Sinnes stilte til intervju med TV 2 etter kampen for å svare på uttalelsene til Bohinen.

– Det får stå for hans regning, sier Sinnes og fortsetter:

– Jeg opplever at dette er en kamp med mye kontakt mellom spillerne. Det synes jeg vi tillater. Spillerne kjøper det. De oppfører seg eksemplarisk overfor hverandre. Det er veldig lite klaging mot meg. Jeg synes vi har en kjempefin tone og en flott kamp.

– Selvfølgelig er det sikkert enkeltsituasjoner der vi kunne blåst frispark den ene eller andre veien, men i det store og det hele opplever jeg ikke at jeg har veldig inkonsekvent. Det synes jeg ikke, fullfører Sinnes.

– Hvordan opplevde du Bohinens oppførsel på sidelinjen?

– Den enkeltsituasjonen han får gult kort for, er at han er langt utenfor teknisk område. De har fått tydelige merker på hvor de skal oppholde seg. Når han velger gå langt utenfor, er han nødt til å ta konsekvensen av det. Derfor får han et gult kort, forklarer dommeren.

På grunn av de vanskelige baneforholdene på Nadderud ble det en kamp med mange lange baller og hodedueller.

– Vi er ikke vant til å spille fotball på den måten, sier Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen til TV 2.

ODD-TRENER: Pål Arne «Paco» Johansen. Foto: Trond R. Teigen

Vanligvis spiller laget hans rask pasningsfotball langs bakken. Det var ikke mulig på det som ble beskrevet av stopper Sondre Solholm Johansen som en «åker» som var «helt forferdelig» å spille på.

Derfor ble det lagt en annen plan.

– Vi vurderte det som for humpete og risikofylt å spille på en sånn matte. Og det så det ut som Stabæk vurderte også, sier «Paco».