Bodø/Glimts Hugo Vetlesen tatt ut på A-landslaget for første gang

Artikkelen oppdateres!

I tur og orden har forfallene ramlet inn for landslagssjefen foran dagens landslagsuttak.

Keeperne André Hansen og Sten Grytebust har gitt beskjed om at de gir seg på landslaget, mens Kristoffer Vassbakk Ajer, Andreas Hanche-Olsen og Sander Berge er ute med skader.

Dermed måtte Ståle Solbakken ty til nye spillere i troppen. Moldes keeper Jacob Karlstrøm FK Haugesunds sisteskanse Egil Selvik får sine debuter i A-lagstroppen.

– Akkurat nå mener jeg det er jevnt og tett bak Ørjan, som vi mener er den beste. De to keeperne kommer sterkere og sterkere, og har en ny nå i Egil som vi ikke har hatt med før. De har mulighet til å få vist seg frem både for meg og Frode Grodås og komme seg inn i gruppen, sa han om uttaket av de to nye keeperne.

I tillegg ble som forventet Glimts store formspiller Hugo Vetlesen tatt ut. Den allsidige midtbanespilleren har levert 16 scoringer i Eliteserien denne sesongen og er toer på toppscorerlisten bak lagkamerat Amahl Pellegrino (24). 22-åringen står også med sju målgivende pasninger.

Vetlesen pådro seg sesongens fjerde gult kort i 5-4-seieren mot Viking og må stå over serieavslutningen mot Strømsgodset.

– Det viktigste han har gjort er at han att tempoet mer i de internasjonale kampene, og han kommer til flere avslutninger. Aksjonsradiusen og løpskapasiteten er blitt bedre. Han er fortsatt bedre Aspmyra enn i kampene på gress i Europa, sa landslagstrener Ståle Solbakken om Vetlesen under tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

En småskadd Erling Braut Haaland var også med.

– Erling ønsker å spille, men situasjonen er som han er. Per nå er han ikke hundre prosent. Men han har spilt alle kampene han skal spille under meg. Mot Tsjekkia og Armenia spilte han med full guts. Er han frisk og rask, så spiller han, mente landslagssjefen om Norges store stjerne.

Han opplyste at Joshua King fremdeles er skadet, og dermed var uaktuell for troppen.

Norge møter Irland borte 17. november og Finland hjemme søndag 20. november til privatlandskamper.

Her er Norges tropp til de kommende privatlandskampene mot Irland og Finland i november🇳🇴👏#sterkeresammen pic.twitter.com/Km4hJCM7mO — Fotballandslaget (@nff_landslag) November 8, 2022

Troppen:

Landslagssjef Ståle Solbakken har tatt ut følgende tropp til kampene mot Irland i Dublin (17/11) og Finland på Ullevaal (20/11):

Målvakter:

Ørjan Håskjold Nyland (RB Leipzig), Jacob Karlstrøm (Molde), Egil Selvik (Haugesund).

Backer:

Fredrik André Bjørkan (Hertha Berlin), Stian Rode Gregersen (Bordeaux), Marius Lode (Bodø/Glimt), Birger Solberg Meling (Rennes), Marcus Holmgren Pedersen (Feyenoord), Julian Ryerson (Union Berlin), Stefan Strandberg (Vålerenga), Leo Skiri Østigård (Napoli).

Midtbanespillere:

Patrick Berg (Bodø/Glimt), Ola Brynhildsen (Molde), Mats Møller Dæhli (Nürnberg), Mohamed Elyounoussi (Southampton), Fredrik Midtsjø (Galatasaray), Ola Solbakken (Bodø/Glimt), Morten Thorsby (Union Berlin), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt), Kristoffer Zachariassen (Ferencvaros), Martin Ødegaard (Arsenal).

Spisser:

Alexander Sørloth (Real Sociedad), Erling Braut Haaland (Manchester C.), Jørgen Strand Larsen (Celta).