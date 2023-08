Bodø/Glimt til Conference League med et nødskrik

>

Selv med 2–2 i den første kampen på bortebane var Bodø/Glimt klare favoritter over rumenske Sepsi OSK Sfântu Gherghe.

Det så også veldig komfortabelt ut da nordlendingene ledet 2–0 etter scoringer fra Sondre Sørli og Amahl Pellegrino.

Men så våknet Sepsi, og scoret både rett før og etter pause. Da var det plutselig likt igjen.

Mot slutten av ordinær tid holdt Nikita Haikin å slippe inn et mål da han var langt ute, men slapp med skrekken.

Det måtte ekstraomganger til, og der trakk Kjetil Knutsens menn det lengste strået. Pellegrino ble helten fra straffemerket.

På overtid så det ut som angrepsspilleren pådro seg en strekk.

Dermed er Bodø/Glimt klare for gruppespill i Europa for tredje år på rad. For to sesonger siden kom de gulkledde helt til kvartfinalen, da Roma ble for sterke.