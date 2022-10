Bodø/Glimt snublet borte mot Zürich – ute av Europa League

Med tap borte mot FC Zürich og PSV-seier over Arsenal er håpet om videre avansement i Europa League ute for Bodø/Glimt.

Zürich – Bodø/Glimt 2-1

Tre viktige poeng stod på spill før møtet mellom FC Zürich og Bodø/Glimt i Europa League. Glimt var avhengig av seier for å ha et håp om avansement i Europa.

Dårlig nytt for nordlendingene er derimot at PSV vant 2-0 over Arsenal, som gjør at håpet for videre avansement for Glimt er ute.

– Slik 2. omgangen ble var det fullt fortjent at Zürich vant. Dette var en meget skuffende prestasjon av Bodø/Glimt, og Kjetil Knutsen er nok misfornøyd med det han så fra sine gutter i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter kollapsen.

Viktig kamp venter

Hvis Glimt beholder 3. plassen i gruppa etter neste kamp går de til sluttspillet i Conference League, hvor de møter en av gruppetoerne i 16-delsfinale. Glimt ligger ett poeng foran Zürich før de møter PSV i siste kamp.

– Nå får de en viktig kamp mot PSV om en ukes tid, og jeg tror de får 3. plassen og videre spill i Europa fordi Zürich skal til London for å møte Arsenal, sier han.

HÅPET GLAPP: Bodø/Glimt måtte se seg slått av FC Zürich. Foto: Fabrice Coffrini

Bodø/Glimt trener Kjetil Knutsen var selvfølgelig svært skuffet etter nederlaget.

– Vi er litt kanskje noe heldig som leder 1-0 til pause, men så sprekker vi mer og mer opp. Da er vi ikke så smarte og mister ballen. Avstanden og presset vårt er ikke bra. Vi har ikke noen andre enn oss selv å takke for at denne kampen er under pari, sier Knutsen på pressekonferansen etter kampen.

Han mener at laget ikke klarte å henge sammen.

– De får spille rundt oss. Vi får bare evaluere denne kampen fort. Vi må erkjenne at denne prestasjonen ikke holder mål mot verken Rosenborg eller PSV, sier han.

De gulkledde måtte klare seg uten Patrick Berg, som fikk en smell i hodet mot Kristiansund.

– Jeg trur Patrick hadde vært viktig for oss i en slik kamp, men det får vi ikke gjort noe med.

SENKET GLIMT: Antonio Marchrsano scoret 2-1 målet mot Bodø/Glimt for FC Zürich. Foto: Michael Buholzer

Dramatikk

Et lekkert mål av Amahl Pellegrino sendte de gulkledde i ledelsen like før pause.

Men Zürich slo tilbake. Etter 67 minutter satte Boronaijasevic ballen i nettmaskene etter at laget hadde presset høyt i flere minutter.

Ti minutter før fulltid ble Brede Moe liggende nede etter en duell. Videoreprisene viste at Moe vridde om ankelen da han blokkerte skuddet og fikk klarert til corner.

Glimt presset på i sluttminuttene, men det ble bare nesten for nordlendingene. To minutter på overtid ble vondt verre for Glimt da Zürich satte sitt andre mål for kvelden.

Dermed er de gulkledde ute av Europa League.

– Nikita Haikin var fantastisk i Bodø/Glimt-målet. Hadde det ikke vært for en god Haikin hadde ikke Glimt holdt ut så lenge som de faktisk gjorde.

– Nå er det bare å komme seg hjem for Kjetil Knutsen sine menn før Rosenborg venter til helga, sier eksperten, og viser til jakten på den viktige 2.plassen i Eliteserien.

Scoring på tampen

Det var en relativt jevnspilt første omgang i Sveits. Glimt slet i siste tredel og Zürich var farlige frempå flere ganger i noen hjemmelagets direkte forsøk.

Men de gulkledde slapp med skrekken, og gikk opp i føringen like før hvilen.

Glimt stod høyt i banen etter et mislykket innlegg fra Alfons Sampsted som Nikola Katic plukket opp. En forferdelig klarering fra midtstopperen be sendt rett i beina på Glimt-spilleren, som ventet på Grønbæk som går på løp. Indreløperen banket ballen inn til femmeteren der Pellegrino ventet og banket inn ledelsen via Yanick Brechers.

I LEDELSEN: Amahl Pellegrino kunne juble etter kampens første mål. Foto: FABRICE COFFRINI

Over i andre omgang presset Zürich på.

Blerim Dzemaili vant duellen med Marius Høibråten i lufta, og fikk nikket ballen ned mot Jonathan Okita som banket til på halvspretten mot Glimt-buret. Avslutningen smalt i undersiden av tverrliggeren og spratt ut mot en umarkert Boranijasevic som satte ballen i nettveggen.

På overtid tok Antonio Marchesano ballen ned like bak ryggen på Sampsted. Spissen vendte vekk Glimt-backen og sendte deretter ballen iskaldt i mål mot nærmeste hjørne.

Dermed ble det en dramatisk avslutning på kampen, og 2-1 seier til Zürich på Letzigrund.

– Det kjennes tungt fordi jeg synes vi ser litt energiløse ut til tider før pause. Så sprekker vi mer og mer opp i andre omgang, og vi er ikke smarte i etablert spill, sier Knutsen til Viaplay etter kampslutt.