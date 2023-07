Bobb til TV 2: Røper beskjed fra Haaland

Hverken Haaland eller Bobb utmerket seg i nevneverdig grad under omgangen de spilte i Manchester Citys 2-1-seier over Bayern München onsdag.

Men det var noen situasjoner der landsmennene, som spilte side om side som henholdsvis spiss og høyrekant, kunne funnet hverandre.

Da dommeren blåste av treningskampen i den lammende Tokyo-varmen, beveget Haaland seg raskt i retning sin tre år yngre lagkamerat.

TV 2s fotograf fanget seansen på Japan National Stadium:



Les mer Les mer Les mer Les mer Les mer

Etter kampen stilte Oscar Bobb opp for TV 2 i pressesonen.

– Det var en situasjon hvor jeg burde lagt inn. Han forklarte meg litt hva han tenkte, og hva som kunne vært gjort. Jeg var helt enig med ham, forklarer den norske 20-åringen.

– Er han en god mentor for deg?

– Ja. Den beste, smiler Bobb.

– Det er vanskelig å tro på

Mens Haaland har blitt en umiddelbar suksess på førstelaget til Manchester City, har Bobbs kamphverdag vært på andrelaget de siste årene.

Men i takt med stadig mer lovende prestasjoner, og å ha blitt kåret til den beste spilleren i akademiet to år på rad, har Bobb blitt mer involvert i førstelaget.

Under samlingen i Tokyo har han spilt sine to første omganger for Pep Guardiolas lag.

Når man konkurrerer om en plass på verdens beste klubblag, kan det være greit å ha en landsmann å støtte seg på.

– Han er kjempehyggelig. Han hjelper meg mye. Han gir meg råd her og der. Jeg tror bare det at vi snakker sammen her og der, hjelper meg veldig mye. Jeg føler meg mer etablert. Det er en stor kar å se opp til, sier Bobb om Haaland.

Han er full av lovord om superstjernens kvaliteter på og utenfor banen.

– Han er en av de største, noe vi aldri har opplevd i Norge før. Ikke bare hvor stor han er, men hvor proff han er, hva han gjør hver dag. Det er vanskelig å tro på. Han er den beste jeg har sett på det, i hvert fall, sier Bobb.

Hylles av Foden

Ballvirtuosen Bobb har vært en del av City-akademiet siden 2019. Målet er å gå i fotsporene til Phil Foden, som har gått gradene i klubben og blitt en stjerne både for City og England.

Da passet det godt at 23-åringen stilte til intervju etter onsdagens 2-1-seier over Bayern München i Tokyo, og kunne sette ord på hvor tøff veien opp gjennom akademiet i verdens for øyeblikket beste fotballklubb er.

– Det er ekstremt vanskelig. Jeg tror aldri det har vært vanskeligere, for vi har et av verdens beste lag. Det blir vanskeligere og vanskeligere for hvert lag. Men jeg vet at spillerne vi har i akademiet, kan klare det, sier Foden.

Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Hva slags inntrykk har Oscar Bobb gjort under oppholdet i Japan?

– Han har vært fantastisk til nå. Han har vist kvalitetene sine i de to siste kampene, hva han kan gjøre. Han mister sjelden ballen og har en veldig god venstrefot. Jeg er glad på hans vegne for at han er her, og får vist hvor god han er. Jeg er glad for det, sier han til TV 2.

Nå blir Bobb med City-laget videre til Sør-Korea, der de skal spille sommerens siste treningskamp mot Atlético Madrid.

Klubben har, slik TV 2 nylig avslørte, satt en svært høy prislapp på den tidligere Lyn-sensasjonen. Foreløpig er planen at han skal bli værende og kjempe om spilletid på førstelaget den kommende sesongen.