Bobb roses i skyene av Pep etter praktmål: – Han var utrolig

Se drømmescoringen til Oscar Bobb i videovinduet øverst!

Røde Stjerne – Manchester City 2–3

Norske Oscar Bobb startet for første gang i Champions League onsdag kveld.

På en av Europas mest fryktede bortebaner, Røde Stjernes Rajko Mitic-stadion, gikk unggutten respektløst til verks.

– Det var strålende stemning, men fiendtlig, sier Bobb etter kampen.

Bobb vartet opp med flere fine detaljer i førsteomgang, men det var ingenting mot det som ventet etter pause.

For etter 62 minutter satte nordmannen fart mot Røde Stjernes forsvar. Sekunder senere hadde han dratt av flere spillere og trillet ballen i det lengste hjørnet.

– Det var lettelse, glede, alt sammen, sier Bobb om følelsen etter målet.



En vakker scoring av supertalentet.



– Han er et tre som bare vokser og vokser inn i himmelen. For en høst! Involvert for City og landslagsdebut. Nå scoring i Champions League, det er gøy med norske øyne, utbrøt TV 2s kommentator Robin Grov.



Etter kampen ble Oscar Bobb kåret til banens beste av Uefa.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, jeg trodde ikke jeg skulle bli kåret til banens beste. Det var flere som fortjente den, men det er en deilig følelse, når man ser tilbake på hvilke spillere om har vunnet det før, sier Bobb.

DRØMMEKVELD: Oscar Bobb jubler etter å ha scoret sitt første mål for Manchester City. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Roses i skyene av Guardiola: – Han var utrolig

Før Bobb scoret hadde «ukjente» Micah Hamilton sendt City i ledelsen.

– Jeg fikk vite det i går etter treningen, sier en entusiastisk Hamilton, på spørsmål om når han fikk vite at han skulle starte kampen.

Men det var ikke bare de to som fikk prøve seg i Champions League onsdag kveld.



I en periode av andreomgang hadde City Oscar Bobb (20), Micah Hamilton (20), Rico Lewis (19) og Mahamadou Susoho (18) på banen samtidig. I tillegg var akademi-produktet Phil Foden på banen.

Etter kampen var Pep Guardiola svært fornøyd med ungguttene.

– Hamilton, Mo (Susoho), Oscar ... Han var utrolig. De unge spilte virkelig bra i dag, sier spanjolen.

Røde Stjerne reduserte 15 minutter før slutt, men ti minutter senere økte Kalvin Phillips fra straffemerket. Røde Stjerne var ikke ferdig, på overtid reduserte de igjen.

Dermed ble det spenning mot slutten, men City klarte å holde unna.

Oscar Bobb spilte hele kampen.

TAKKET FANSEN: Oscar Bobb og Manuel Akanji takket City-supporterne som hadde reist til Serbia. Foto: MARKO DJURICA

– Nåløyet er så sabla trangt

TV 2 har tidligere skrevet om akademistudien Premier League har gjort.

Den viser at de færreste klarer å ta det steget Oscar Bobb har gjort.

studien som ble publisert i 2022. Viser at 97 prosent av alle toppklubbenes akademispillere aldri får A-lagsdebuten.

I studien har Premier League sett på hvordan det gikk med 4109 tidligere akademispillere.

Bobb er altså en av de tre prosentene som klarer det.

– Om de ikke slår gjennom i City vil de slå gjennom i andre klubber på det høyeste nivået, sier TV 2s fotballekspert Morten Langli.

TV 2s programleder Jon Hartvig Børrestad spurte ekspert, Erik Thorstvedt, om det er en umulig oppgave – å gå fra akademiet til en fast plass.

– Å komme gjennom, ja! Det er ikke sikkert at det vil skje, selv om han nå ligger veldig bra an i løypa. Nåløyet er så sabla trangt, men at han får seg en karriere på det høyeste nivået, det er jeg ganske sikker på, sier Thorstvedt.