Bloomberg: Statlig investeringsfond i Qatar vurderer å by på Premier League-giganter

Manchester United, Liverpool og Tottenham er i søkelyset til det statlige investeringsfondet i Qatar med hensyn til et mulig oppkjøp, melder Bloomberg News.

MOT ENDRING: Rapportene vil ha det til at både Liverpool og Manchester United kan være til salgs. Her takker Jürgen Klopp rivalens spillere for kampen tidligere i sesongen. Foto: PHIL NOBLE

Nasser Al-Khelaifi, som er styreleder i Qatar Sports Investments (QSI), skal angivelig ha holdt samtaler med Tottenham-styreleder Daniel Levy nylig.

Temaet skal ha vært et mulig kjøp av en eierandel i klubben.

Bloomberg News siterer en person med kjennskap til saken.

Det statlige investeringsfondet skal også vurdere enten en full overtakelse eller kjøp av en aksjepost i Manchester United eller Liverpool.

OMSTRIDT: Nasser Al-Khelaifi, som er president og styreformann i PSG. Foto: FRANCK FIFE

Det er ingen hemmelighet at eierne til de to Premier League-klubbene ser på muligheten for å selge seg ut.

Den amerikanske Glazer-familien, som eier Manchester United, sa i november i fjor at de ville undersøke ulike alternativer. Både ytterligere investering i klubben, eller et salg, kan være blant disse.

Liverpools styreleder Tom Werner har på sin side gitt uttrykk for at eierselskapet Fenway Sports Group undersøkelser muligheten for å selge.

Nyhetsbyrået Reuters har forsøkt å få en kommentar fra både Manchester United, Liverpool, Tottenham og Qatar Sports Investments rundt opplysningene Bloomberg gikk ut med mandag, uten å lykkes.

Qatars statsoverhode, Tamim bin Hamad al Thani, er gjennom Qatar Sports Investment allerede eier av fotballklubben Paris Saint Germain. Investeringsfondets styreleder Nasser Al-Khelaifi er president i PSG.

