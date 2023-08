Blodig exit for sjansesløsende Molde

>

Galatasaray-Molde 2-1 (5-3 sammenlagt)

Se Moldes mål i videovinduet øverst!

«Ditt mareritt er tilbake igjen» stod det på et banner Galatasaray-supporterne holdt opp før kampstart.

Minutter senere var marerittstarten et faktum da Mauro Icardi sørget for 1-0.

Kort tid senere måtte to av Moldes spillere forlate banen etter en stygg kollisjon, som sørget for at blodet fosset ut av hodet til Erling Knudtzon.

Molde sløste og sløste med sjansene de fikk, men 25 minutter før slutt kom målet etter et magisk forarbeid av Emil Breivik.

På overtid avgjorde tyrkerne kampen da et frispark gikk via en Molde-spiller og i mål.

– Flaks og uflaks spiller en stor rolle i slike kamper, det har vi fått se i begge kampene, sa TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre etter kampens siste mål.



Det er 16 år siden et norsk lag (Rosenborg) var i Champions League-gruppespillet. Etter kveldens kamp vil den statistikken fortsette å vokse.

– Galatasaray var favorittene i begge oppgjørene, men Molde har vært vel så gode som dem, var dommen til Myhre.

Saken oppdateres med reaksjoner fra Istanbul!

Marerittstart og blodig duell

Fem minutter var spilt da Mauro Icardi gikk i bakken. Dommer pekte resolutt på straffemerket og fra ni meter var argentineren sikker. En marerittstart for Molde.

Kort tid senere smalt Markus André Kaasa og Erling Knudtzon i bakken etter at de krasjet i luften og smalt hodene i hverandre.

Begge to måtte ut og Erling Moe ble med det tvunget til å gjøre to tidlige endringer.

Som i den første kampen gikk det meste stang ut for Molde, for bortelaget skapte store sjanser også i Istanbul.



– Det er nesten ikke til å tro, sa Alsaker om at Molde gikk målløse til pause.

– Se på vår ferske landslagsspiller!

Molde presset på og til slutt vartet Emil Breivik opp med et øyeblikks magi. Midtbanespilleren som like før pause spydde på banen, tok en frekk tunnel på en motspiller og trillet ballen til Eirik Hestad, som vakkert la ballen i mål.

– Se på vår ferske landslagsspiller, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Molde trengte flere mål.

Det trodde de at de hadde klart da Veton Berisha hamret ballen i mål, men VAR-bildene viste at spissen var i offside, dermed ble målet annullert.

To minutter på overtid avgjorde Angeliño kampen da han skjøt et frispark via en Molde-spiller. Keeper Jacob Karlstrøm kunne bare se ballen sprette i motsatt hjørne.

En plass i Champions League ville gitt en anslått inntekt på 250 millioner kroner. Molde kan fortsatt smile hele veien til baken med Europa League-plass, men summen vil være betraktelig lavere.