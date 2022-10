Blodet fosset da Rüdiger reddet Real Madrid fra ydmykelse

Sjakhtar Donetsk - Real Madrid 1-1

Se hendelsen hvor Rüdiger endte opp med både mål og hull i hodet i videovinduet øverst!

I går våknet de ukrainske spillerne opp til nyheter om russiske rakettangrep på en rekke byer, inkludert Kyiv, i Ukraina.

– Ansiktsuttrykkene på frokosten var veldig alvorlige. Det var nesten som i en begravelse, sa Sjakhtar-trener Igor Jovicevic til spanske As.

Mens brutalitetene pågår i Ukraina er Sjakhtar Donetsk én av tingene som gir nasjonen håp og glede. Tirsdag var de sekunder fra å slå selveste Real Madrid.

Ukrainerne ledet lenge, men da kampuret viste 94 minutter stanget Antonio Rüdiger inn utligningen. Sjakhtars keeper kolliderte med tyskeren i det han headet ballen i mål.

Rüdiger ble liggende etter den brutale smellen, mens blodet fosset ut fra hodet hans.

Zubkov sender Sjakhtar i ledelsen!

– Vi er et lag uten et hjem

Grunnet krigen i hjemlandet er klubben tvunget til å spille Champions League-kampene sine i den polske hovedstaden Warszawa.

Etter at Russland invaderte og gikk til krig mot Ukraina forsvant omtrent halve laget til Sjakhtar Donetsk.

På «hjemmebane» i Warszawa var ti av elleve spillere i startelleveren ukrainske. På motsatt banehalvdel stod verdensstjerner som Karim Benzema, Eden Hazard og Toni Kroos.

Absurd situasjon: – Det er så klønete!

Etter at krigen i Donbas brøt ut i 2014, ble Sjakhtars kamper flyttet til Lviv og til Kharkiv fra 2017.

– Vi er et lag uten et hjem. Vi flytter fra hotell til hotell, sa Jovicevic til spanske AS i går.

Det hindret ikke ukrainerne i å gå respektløst til verks mot fotballgiganten fra Madrid.

Like før pause scoret Oleksandr Zubkov.

Sjakhtar holdt unna, men fem minutter på overtid glapp det. Antonio Rüdiger steg til værs og stanget inn utligningen. Sjakhtars keeper kolliderte med tyskeren i luften.

Dermed var det en svært blodig Antonio Rüdiger som kunne se at ballen hans hadde havnet i mål.

Soccer Football - Champions League - Group F - Real Madrid v Shakhtar Donetsk - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - October 5, 2022 Shakhtar Donetsk coach Igor Jovicevic before the match REUTERS/Susana Vera Foto: SUSANA VERA

– Vi ønsker alle å komme hjem

TV 2 møtte Sjakhtar Donetsk-trener Igor Jovicevic og stjernespiller Mykhaylo Mudryk tidligere i høst.

– Vi spiller fotball i Ukraina mens det foregår en krig der. Vi kan være på trening og høre sirenene og må løpe til bunkersene. Samtidig skal vi tenke på den taktiske inngangen til kampen som venter, sa lagets trener Igor Jovicevic til TV 2.

– Vi ønsker alle å komme hjem, sa kometen Mykhaylo Mudryk.

Les saken fra TV 2s møte med Sjakhtar Donetsk her: I det ene øyeblikket tenker de på taktikk – i det neste må de flykte fra bombene