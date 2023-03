Liverpool feide Manchester United av banen søndag og ga seg ikke før det sto 7-0 på resultattavlen.

I Champions League-åttedelsfinalen mot Real Madrid gikk Jürgen Klopps lag opp i en 2-0-ledelse, men det endte med et pinlig 2-5-tap på Anfield.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er mektig imponert over det Merseyside-laget viste mot United.

Han blir likevel overrasket om Mohamed Salah og resten av Liverpool-stjernene skulle klare å ta seg videre i mesterligaen.

– Sist sesong var Real Madrid i skikkelig i trøbbel på hjemmebane i Champions League flere ganger, men jeg blir sjokkert om det skjer nok en gang etter det som skjedde på Anfield i det første oppgjøret, sier Mathisen.

HERJET: Vinicius Junior var sterkt delaktig i nedsablingen av Liverpool med sine to scoringer. Foto: PHIL NOBLE

Real Madrid spilte 0-0 borte mot Real Betis søndag kveld.

– Sjansen for et Liverpool-avansement blir ikke akkurat mye større fordi de knuste United 7-0, legger Mathisen til.

I 2019 lå Jürgen Klopps lag under 0-3 etter den første semifinalekampen mot Barcelona. Hjemme på Anfield knuste de katalanerne 4-0 og gikk til finalen.

Vil ikke snakke om det

Jürgen Klopp nekter for at han tenker på returkampen på Santiago Bernabéu.

– Jeg har ikke tenkt et eneste øyeblikk på det. Vi skal sørge for at guttene er i toppform mot Bournemouth. Så kan vi tenke på Real Madrid, sier Liverpools manager på pressekonferansen etter kampen mot Manchester United.

Mathisen ser på muligheten for avansement som ekstremt liten.

– Seieren mot United gir de naturligvis masse selvtillit, men det å gå videre mot Real Madrid etter 2-5 hjemme er nesten helt umulig uansett hvor mye selvtillit man har i laget, sier eksperten og utdyper:

– I Madrid blir Liverpool nødt til å gamble, og da vil det åpne seg enorme rom for Vinicius Junior og resten av Real Madrid.

IKKE FOKUS: Jürgen Klopp vil ikke tenke på kampen mot Real Madrid enda. Foto: Peter Byrne

Stusser

De rødkledde har hatt en skuffende sesong i Premier League med tolv seire, seks uavgjort og sju tap.

Tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher forstår ikke hvordan prestasjonene kan svinge så mye.

– Når du ser at Liverpool leverer en forestilling som dette, lurer du på hvorfor det har vært så dårlig i store deler av sesongen, sier Carragher på Sky Sports-sending.

Den engelske fotballeksperten mener ydmykelsen først og fremst gir laget selvtillit i kampen om topp fire, som gir Champions League-spill neste sesong.

– Det er veldig viktig økonomisk med tanke på hva de kan gjøre på overgangsmarkedet, og kanskje en spiller de kan hente inn. Det har vært mye snakk om Jude Bellingham. Det er mange klubber som er etter ham, sier Carragher.

ETTERTRAKTET: Dortmunds Jude Bellingham har blitt koblet til Liverpool. Foto: Martin Meissner

– For noen måneder siden mente alle at det var et godt tidspunkt å møte Liverpool. Du kan ikke si det, men alle tenkte det. Lagene følte at vi slet mye, men nå er det et mindre godt tidspunkt å møte oss på. Vi ser mye mer ut som oss selv nå, sier Klopp, gjengitt av Evening Standard.

– Det er viktig at alle forstår at vi fortsatt er i live, tilføyer manageren.