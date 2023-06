Det var en smilende Alexander Sørloth som møtte TV 2 etter sesongens siste kamp for Real Sociedad.

De endte på en råsterk 4. plass, som gir spill i Champions League-spill neste sesong.

– Veldig solid. 71 poeng i LaLiga er veldig bra. Vi har stort sett vært veldig gode. På slutten nå har vi nesten gjort rent bord. Det har vært fantastisk å være med på, sier Sørloth.

Laget fra San Sebastian lå enda høyere på tabellen midtveis, men holdt på å bli tatt igjen i kampen om topp fire. Sørloth erkjenner at han merket at de hadde kniven på strupen. Men de kunne heldigvis puste lettet ut.

– Vi er et veldig godt lag. Det har vi vist i år. Vi kan hamle opp mot gode lag, og det er jeg sikker på dette laget klarer i Champions League.



HØYDEPUNKT? Alexander Sørloth ble matchvinner på selveste Camp Nou i mai. Foto: LLUIS GENE

Vil ikke nyte for mye

Ingen nordmann har scoret flere mål i én LaLiga-sesong enn Alexander Sørloth, som endte på tolv scoringer.

– Akkurat nå er jeg litt i kampmodus, og tenker at jeg burde scoret flere mål. Jeg tipper at når jeg tar ferie og reflekterer rundt det, vil jeg være veldig fornøyd. En milepæl. Det er stort. Jeg skal prøve å nyte, men ikke for mye, sier 27-åringen, som ble klubbens toppscorer.



– Jeg har lyst på mer. Totalt 20 målpoeng i en stor klubb, i en stor liga, er jeg fornøyd med.



Hva som skjer med Alexander Sørloth, er fortsatt usikkert. RB Leipzig er klubben som eier landslagsspissen, men han er på sin andre sesong utlånt til «La Real».

– Vi får se, blir det kjedelige svaret fra meg. Det er vanskelig å si. Det er klubbene som skal være enige. Jeg stortrives her, og jeg blir ikke lei meg om det skjer, sier Sørloth om neste sesong.

– Jeg får håpe det ordner seg, virkelig. Han fortjener det. Det har vært en god match. Jeg skjønner at han er nøktern i intervjuet her, men dette har vært kjempebra, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.



Storfornøyd trener og medspiller

Real Sociedad-trener Imanol Alguacil er ikke ikke i tvil om hvilken betydning den norske spissen har hatt.

– Veldig viktig. Jeg sa allerede i fjor at han er bra, og en spiller som gir oss mye. Denne sesongen har han gjort en god jobb. Han er spiller vi syns mye bra om, som tilpasser seg kjapt til det jeg ber ham om.



– Det er sant at han er en spiller som, når han er i god form, er veldig sterk, han scorer mange mål, forstår spillet godt og jobber hardt. Sannheten er at vi er veldig fornøyde med ham, sier Imanol.

– Håper du å ha ham her neste sesong?



– Ja, ja. Han vet også at jeg ønsker at han skal bli. Jeg tror han trives veldig bra her, og jeg tror han også vil fortsette her, spesielt nå som vi skal spille Champions League. Med tanke på at han har vært en del av dette laget, og hva vi har fått til, så vil han nok gjerne bli.

Klubbkaptein Asier Illaramendi roser også Alexander Sørloth.

– Sørloth har vært en nøkkelspiller for oss. Både med sine mål, men også med jobben han gjør, har han hjulpet oss mye denne sesongen slik at vi greidde en Champions League-plass. Jeg vet ikke hva som skjer nå, men jeg håper han blir her, for han gir oss mye.

Midtbanegeneralen takket av som Real Sociedad-spiller, men ser gjerne Sørloth på laget som supporter.

– Uten tvil, uten tvil. For meg er Sørloth en fantastisk spiller. Han har vist det hver kamp, men ikke bare i kampene, også på hver trening. Jeg håper han blir her, han gir oss mye.