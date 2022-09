Ble truet med utestengelse – når slår de spanske profilene knallhardt tilbake

Vi spillerne beklager først og fremst at RFEF har publisert privat korrespondanse som inneholder informasjon om vår mentale helse – det er en del av vår intimitet – sendt som svar på forbundets forespørsel til oss spillere med spørsmål om hvem av oss som ønsket å bli tatt ut til samlingen. Det er en korrespondanse vi fremdeles ikke har fått noe formelt svar på.

For det andre: Vi har ikke på noe tidspunkt trukket oss fra å spille for det spanske landslaget, slik som forbundet signaliserer i sin pressemelding. Som vi skrev i vår private dialog med forbundet, så har, er og vil vår forpliktelse til det spanske landslaget være udiskutabel.

Det er derfor vi i vår korrespondanse sendt til forbundet ba om ikke å bli tatt ut inntil det blir gjort endringer i den situasjonen som påvirker vår emosjonelle og personlige tilstand, vår ytelse og påfølgende resultater og som kan føre til uønskede skader. Dette er begrunnelsene våre som har endt med denne avgjørelsen.

Vi ønsker en tydelig forpliktelse til et profesjonelt opplegg hvor alle disse aspektene er tatt hånd om slik at man kan få det beste ut av en gruppe spillere som tror at flere og bedre mål kan oppnås. Vi ønsker det beste for det spanske fotballforbundet, for det spanske kvinnelandslaget og for oss selv, uten at det blir en offentlig skittentøysvask.

Vi har aldri bedt om at landslagssjefen skulle fjernes eller gå av, som har blitt rapportert. Vi forstår at vår jobb ikke på noen som helst måte handler om å bestemme hvem som skal være i den posisjonen, men vi ønsker å uttrykke på en konstruktiv og ærlig måte hva vi tror kan forbedre prestasjonene til denne gruppen.

Kan noen som helst tro at åtte måneder før et VM, at en gruppe med toppspillere, som vi ser på oss selv som, tar en slik avgjørelse, som er den offentlige meningen, for å legge press på eller utpresse?

Ved å be om ikke å bli tatt ut, så skader vi våre profesjonelle karrierer, vår økonomi og naturligvis muligheten til å fortsette å bygge noe stort i kvinnefotballen.

For det å komme til dit vi er nå, har tatt år med innsats fra mange mennesker. Og det er fremdeles mye som må forbedres, som man har sett i det siste.

Fra vår ambisjon som spillere, krigere og vinnere, så ønsker vi bare å kunne oppnå det vi kan av profesjonalitet og personlig suksess igjen. Sist, men ikke minst: Vi tolerer ikke den nedverdigende tonen som RFEF kommer med i sin uttalelse. Vi beklager på vegne av kvinnefotballen at vi har vært nødt til å ta dette ekstreme grepet, som dessverre har skjedd i andre lag og idretter historisk i hele verden, for å kunne gå videre til et mer kraftfullt og ambisiøst profesjonelt opplegg nå og for fremtidige generasjoner.