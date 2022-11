Ble tilbudt penger for å grave fram Haaland-drittpakke

SUPERSTJERNE: Erling Braut Haaland og de største fotballstjernene stiller i all hovedsak bare opp for rettighetshaver i forbindelse med fotballkamper. Det betyr at en rekke norske og engelske journalister, som har som jobb å følge Manchester City og Haaland, faktisk aldri vil få snakke med hovedpersonen selv. Foto: Lee Smith/Reuters

Allerede da Braut Haaland var 13 år gammel, intervjuet Aftenbladets sportsleder Stig Nilssen den norske superspissen da han scoret fire mål i en kamp under Gatecupen i Randaberg Arena (ekstern lenke).

Klippet har siden gått sin seiersgang på nettet.

Den gang var Erling Braut Haaland kjent som sønnen til faren Alfie. Nå har pappa Alfie selv sagt at han er blitt «faren til Haaland».

Med stjernestatusen og interessen rundt Braut Haaland, har tilgangen blitt desto vanskeligere på hovedpersonen selv. Det mener Nilssen at norske medier kunne taklet bedre.

– Jeg ser klare tendenser til at den manglende tilgangen på Erling Braut Haaland gjør at kreativiteten blir vel stor, og at innholdet i artiklene ditto mindre, sier sportsleder Stig Nilssen i Stavanger Aftenblad til TV 2.

ADVARER: Stig Nilssen er sportsleder i Stavanger Aftenbladet. Foto: Privat

Han mener journalistikken rundt Erling Braut Haaland er blitt veldig forenklet.

– Sitatjournalistikken hvor noe skal råvinkles mot at et eller annet rundt Haaland forbløffer eller vekker oppsikt, er både fordummende, utvannende og for lettvint, slår Nilssen fast.

Frykter utenlandske tilstander

Nå mener han mediene bør tenke seg litt om. Selv har han fått oppleve hvordan utenlandske medier jobber for å få ut saker om den norske superstjernen.

– Jeg har selv fått tilbud om penger for å grave fram private opplysninger om Erling Braut Haaland «off record» til store engelske aviser, sier Nilssen.

Han ønsker ikke å si hvilke aviser det var, men det er liten tvil om at en såkalt «drittpakke» på Norges gullkalv, var ønskelig. Nilssen påpeker at han har større tiltro til norske mediers integritet, men han mener likevel det er grunn til å være sitt ansvar bevisst.

– Jeg frykter det gjør at vi nærmer oss metoder som vi har sett i utenlandske medier over lang tid. Jeg skjønner problematikken rundt at verdens beste fotballspiller må omtales og holdes varm i spaltene, men jeg frykter engelske tilstander i Norge, sier Nilssen.

En av dem som kanskje har blitt trukket fram oftest av barndomstrenerne til Erling Braut Haaland, er Alf Ingve Berntsen.

Han anslår han har pratet med over 200 journalister om fenomenet fra Jæren.

– Jeg har bare positive erfaringer med både norsk og internasjonal presse. Jeg opplever at journalister legger ressurser i sakene, at jeg blir skikkelig behandlet og at jeg får se gjennom ting om jeg ønsker det, sier Berntsen til TV 2.

– Har høy moralsk standard

En rekke medier i Norge har lagt store ressurser i å følge opp Erling Braut Haaland. TV 2 og VG fulgte blant annet Braut Haaland i USA under oppkjøringen til årets sesong.

Frode Buanes, sjef for VG Sporten, erkjenner at det er en ny utfordring at man i mindre grad har tilgang til de største idrettsstjernene.

– Det gjør at en stor del av dekningen blir knyttet opp mot det som skjer før, under og etter kamp. Vi må nok tenke litt annerledes på hvordan vi kan få ut nyheter framover når vi ikke får stjernene selv i tale, sier Buanes.

Den manglende tilgangen er på ingen måte unik. Stjernene stiller stort sett opp til rettighetshaver. Selv engelske journalister, som følger Manchester City daglig, sier rett ut til TV 2 at de tror de aldri får snakket med Erling Braut Haaland på egenhånd.

Tilbake i Norge tror ikke Buanes i VG at Nilssens frykt for engelske tilstander blir en realitet. Han tror ikke norske medier vil betale kildene sine.

– Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tror i det store og det hele at norske medier holder en såpass høy moralsk, presseetisk standard at det ikke kommer til å skje, sier Buanes.

I TV 2 tror sportsredaktør Vegard Jansen Hagen at den norske journalistikken rundt Braut Haaland vil endre seg framover – til det bedre.

– Erling Braut Haaland er et fenomen som har slått igjennom med en slik kraft at det har gjort noen og enhver litt svimmel. Det kan også dekningen tidvis bære preg av. Når vi nå innser at en nordmann er en av verdens heteste spillere i verdens største idrett, og er her for å bli, tenker jeg at det etterhvert er rom for mer edruelighet, mindre volum og bedre journalistikk. Kvalitet vil erstatte kvantitet, og vi vil få forhåpentligvis få en dekning som ikke er så oppkavet, men tuftet på god journalistikk, sier Jansen Hagen.

Vil jakte andre saker

Det samme er langt på vei ordlyden i VG. Sportssjef Frode Buanes er klar på at det er en utfordring mediehuset skal ta.

– Jeg tenker vi må ha større ambisjoner enn å bare dekke det som skjer på banen. Ja, det er vanskelig å få tak i enkelte idrettsprofiler, men da må vi dekke de mer som andre folk som besitter mye makt og penger. Vi må lage mer journalistikk på alt rundt, sier Buanes.

Han er klar på at interessen rundt Braut Haaland er enorm – og mener det stiller krav til innholdet.

– Erling Braut Haaland er på mange måter en gave til norsk sportsjournalistikk. Det er utrolig spennende og gøy å jobbe med slike stjerner, men det stiller krav til journalistikken vi skal lage, sier Buanes.

I Stavanger Aftenblad ønsker Stig Nilssen grundigere journalistikk hjertelig velkommen. For hans del har det vært en avveining i forhold til om man skal kaste seg på trenden i andre medier med raske såkalte sitatsaker.

– Vi er jo i samme situasjon. Han er lokal og vi trenger artikler rundt han annet enn bare når han spiller kamp. Vi valgte å sende en reporter til Manchester for å lage mer på alt rundt klubben. Vi jaktet gode historier, feature-saker og mer kuriøse ting. Vi har valgt å ikke hive oss på den forbløffet-varianten, sier Stig Nilssen.