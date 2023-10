Ble rasende av Haaland: – Fortsatt forbannet!

VAR PÅ LAG: Marco Rose har vært manager for Erling Braut Haaland to ganger tidligere. Først i Red Bull Salzburg, før de møttes igjen i Dortmund. Foto: MURAD SEZER

De var en gang på samme lag, Erling Braut Haaland og Marco Rose. Faktisk to ganger, for den nåværende RB Leipzig-manageren var målmaskinens sjef i både RB Salzburg og i Borussia Dortmund.

– Som du ser, jeg må jo bare smile når du sier navnet hans, sier Rose til TV 2.

– Han er en utrolig fin fyr, med en veldig fin familie. Alle liker Erling.

Men sist gang de møttes ble et godt forhold satt på prøve. I alle fall for Roses del.

– Han gjorde meg veldig sint!

For ingen lar tyskeren glemme hva som skjedde i Champions Leagues åttedelsfinale forrige sesong.

­– Jeg har fått ørten spørsmål om det 0-7 tapet på pressekonferansen, sier Rose lettere oppgitt når han møter TV 2 rett i etterkant.



Erling Braut Haaland scoret fem av Manchester Citys sju mål.

– Han gjorde meg veldig sint! Jeg er fremdeles forbannet. Kanskje han holder seg litt roligere i kveld? spør 47-åringen med et glimt i øyet.

–Tror du det vil skje?

– Nei, ler Rose.



Danske gir Haaland beskjed

For man skal ikke se vekk i fra at tyskeren har rett. Haaland elsker å spille mot RB Leipzig.

I tillegg til de fem målene i forrige kamp, har han ytterligere seks mål mot klubben tidligere. Men at det skal bli flere, vil ikke spilleren med flest kamper for RB Leipzig, Yussuf Poulsen, ha noe av.

– Huff, jeg har ikke gode minner fra Etihad. Den kampen har jeg allerede glemt. Haaland skal ikke få score fem mål mot oss igjen, sier dansken til TV 2, og tilføyer:

– Men det viser jo også hvilke kvaliteter han har, når han kan score fem mål i en åttedelsfinale i Champions League, påpeker den danske angriperen.



SPISSDUELL: Yussuf Poulsen skal forsøke å score mer enn Erling Braut Haaland onsdag. Foto: ODD ANDERSEN

Guardiola til TV 2: – Utrolig

I Manchester har man troen på at Erling Braut Haaland vil slå fra seg også denne sesongen i Champions League.

– Det er utrolig, mentaliteten han har. Han vil forbedre seg, gi det et forsøk. Å drømme og se for seg ting er ofte nok, sier Guardiola til TV 2.

– Hvordan ser du på Erlings sesongstart, sammenlignet med den utrolige forrige sesongen?

– Å sammenligne med forrige sesong, der vi vant The Treble ... Vi kan ikke bli bedre. For ham, det var utrolig. Han scorer mye mål og får sjansen til. Vi må gi han så mange sjanser som mulig til å score.

Hyller Haaland: – Ikke alltid enkelt

Det vil Marco Rose unngå, men å stoppe forrige sesongs toppscorer i Champions League (12 mål) blir ikke enkelt.

Leizpig-sjefen er imponert over målmaskinen, men vel så mye som at nordmannen holder beina plantet på jorden.

Rose mener Haaland fremdeles er den samme jordnære gutten han først møtte som tenåring i RB Salzburg, rett fra norsk fotball.



– Det er ikke alltid enkelt for stjerner som han med alt som skjer rundt deg av media, fans, managere, sier Rose, og legger til:

– Å møte han igjen er alltid hyggelig, han husker alle han har spilt med, alle trenere. Han glemmer aldri hvor han kommer fra, han elsker jo Norge. Erling er fremdeles Erling.

– Kjenner jeg City rett, så ...

Når Haaland og co nå reiser til Tyskland, er det med to strake tap i bagasjen. Poulsen er likevel ikke sikker på at det er en fordel for vertene.

– Kjenner jeg City rett så er det akkurat det de trenger for å sørge for at det ikke skjer igjen, så jeg tror ikke nødvendigvis det er et godt tidspunkt å møte de.

– Samtidig er vi i en veldig god flyt nå. Vi leverer gode prestasjoner, seinest 2-2 mot Bayern München nå i helgen. Så skal vi heller ikke glemme at vi spilte 1-1 mot Manchester City i den første åttedelsfinalen i forrige sesong, da fortjente vi å vinne kampen.



