Ble opprørt over fotballkortene. Så kom et overraskende svar

– Jeg ble vekket klokken ni for å se det, forteller Victoria Adelsten Øverbø oppglødd.

Venninnen Sanna Steensnæs Kjellberg nikker anerkjennende.

– Jeg ble veldig, veldig glad.

Det hele startet med at de to åtteåringene ble opprørt over at det kun var mannlige spillere på fotballkortene de hadde.

Og det store lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige proffspillere.

Da jeg så på fotballkortene mine, lurte jeg på hvorfor det ikke var noen damer. Sanna (8)

– Vi har spurt alle om de har sett fotballkort med jenter, men svaret er alltid nei. Da ble det en sak vi ville gjøre noe med, forteller Victoria.

Fotballpresidenten fikk pengepose

En februardag tok derfor de to Haugesund-jentene bena fatt i nabolaget for å kjempe for saken.

Med TV 2 på slep peker åtteåringene ivrig og viser hvilke hus de besøkte.

– Vi fortalte at vi kjemper for likestilling i fotball, og hvis dere vil støtte kan dere gi fem eller ti kroner.

– Alle vi spurte sa at de var helt enige med oss.

Med en neve full av mynter, satte Victoria og Sanna seg ned for å skrive et brev til fotballpresident Lise Klaveness.

FIKK BREV: Fotballpresident Lise Klaveness. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi skrev at at de skulle bruke pengene til å jobbe med saken, forteller jentene.

Brevet ble sendt av gårde med pengene de hadde samlet inn. Responsen ble en ganske annen enn hva de hadde ventet seg.

ENGASJERTE: Sanna og Victoria skrev brev. Foto: Bjarte Fossefjell / TV 2

– Jækla tøffe

På Instagram kom svaret fra Klaveness - hun hadde i tillegg hentet inn en hilsen fra noen av mest profilerte fotballstjernene Norge har å by på.

Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Maren Mjelde har spilt inn en egen video for å takke de to åtteåringene.

– Hei tøffe damer, her kommer en hilsen fra meg fordi jeg synes engasjementet deres er jækla tøft, og vi trenger yngre, neste generasjon av både jenter og gutter som står opp og viser vei, sier Ada Hegerberg i videoen.

Og legger til:

– Vi gjør vårt beste, vi som er ute i feltet.

KVINNEKAMP: Ada Hegerberg har tatt et kraftig oppgjør med forskjellsbehandling. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Landslagskaptein, Maren Mjelde, sier at det er bra at jentene engasjerer seg for likestilling i fotballen.

– Norge trenger nye jenter som kommer opp og tar saken i egne hender, er Caroline Graham Hansen sitt budskap til Sanna og Victoria.

Åtteåringene kunne nesten ikke tro sine egne øyne da de fikk se hva Lise Klaveness hadde laget til dem.

– Det er de beste spillerne på landslaget!

FOTBALLJENTER: Sanna Steensnæs Kjellberg (t.v) og Victoria Adelsten Øverbø (t.h). Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Spiller med gutter

Til vanlig spiller de to jentene i Haugar SK, som er en av Norges største breddeklubber.

Sanna spiller i tillegg på guttelaget. Verken foreldrene eller jentene opplever at det er forskjellsbehandling i Haugar.

Åtteåringene kjemper for en større sak, og og drømmen er å bli proffspillere i Manchester City.

Likelønn og behandling av kvinnelige fotballspillere har preget en rekke landslag den siste tiden.

I Spania og Frankrike har flere av de største profilene trukket seg fra landslaget i protest.

– Hva håper dere vil skje videre med saken deres?

– At det blir en endring på det, at det blir likestilling i fotball, sier Victoria.

– Og at det kommer jenter på fotballkort, så det kan bli en samling på det også. Ikke bare gutter, poengterer Sanna.