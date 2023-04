Ble invitert hjem etter bytur: – Et sted går grensa

Kompani Lauritzen-profilen skjønte ikke at hun hadde tilbrakt en kveld med en av verdens største fotballstjerner.

Det var under en ferie til Ibiza for noen år siden at Kompani Lauritzen-aktuelle, artist og reality-profil Carina Dahl og en venninne traff noen menn på en nattklubb.

De to gjengene satt ved siden av hverandre, og kom raskt i kontakt.

– Det var veldig gøy, og de var gode til å danse, sier Dahl til TV 2 om historien, som hun først fortalte om i podkasten 730.no.

Det viste seg nemlig at det var fotballstjernen Alexis Sanchez de hadde kommet i kontakt med. Han hadde meg seg sin kompis og bror.

Lurt trill rundt

Til TV 2 forteller 37-åringen om hennes versjon av møtet med den chilenske stjernen.

Da Dahl og venninnen ville vite mer om hvem Sanchez og co. var, kom det ikke frem at han da var stjerne på Arsenal og en av verdens aller beste fotballspillere.

– De sa de hadde vunnet i lotto og en tur med privatfly på ferie til Ibiza. I tillegg var det noen av oss som hadde bursdag samme dag. Vi satt og sammenlignet passene.

– Det var jævlig komisk. Jeg hadde ikke peiling på hvem det var. Jeg så bare på fødselsdatoen, ikke navnet hans, ler hun.

Takket nei til nachspiel

Da det nærmet seg stengetid på nattklubben, spurte Sanchez og følget om Carina Dahl og venninnene ville bli med hjem til villaen.

– Det var vi ikke så giret på, så festen stoppet der. Jeg hadde kjæreste også, så visse ting trenger vi ikke å være med på. Et steg går grensa. Det var jo tre fremmede gutter, poengter hun.

Først da Sanchez hadde forlatt utestedet skjønte hun hvem hun hadde tilbrakt kvelden med. Da var det en vakt som fortalte det.

AKTUELL: Carina Dahl er blant deltakerne i Kompani Lauritzen som sendes på TV 2 om dagen. Foto: Matti Bernitz Les mer AKTUELL: Carina Dahl er blant deltakerne i Kompani Lauritzen som sendes på TV 2 om dagen. Foto: Matti Bernitz Les mer AKTUELL: Carina Dahl er blant deltakerne i Kompani Lauritzen som sendes på TV 2 om dagen. Les mer

Dagen etter forstod hun hvor stor stjerne det faktisk var. Hun snakket med lillebroren, som hadde Sanchez som det største idolet hans - med plakater på rommet.

Dahl, som kommende fredag slipper en ny låt sammen med Ringnes-Ronny, ler av hele historien.

– Det var sykt komisk. Han var ikke veldig beruset, og jeg husker mye av kvelden. Jeg fikk nummeret hans, så vi hadde litt kontakt. Det var snakk om å ta en middag, men jeg møtte ham ikke noe mer, sier Dahl.

Datet Newcastle-stjerne

Sanchez er ikke den eneste kjente fotballspilleren hun har støtt på. For rundt ti år siden ble hun kjent med tidligere Newcastle-kaptein Steven Taylor i Los Angeles.

– Han var på utdrikningslag med noen kompiser. Så slo min og hans gjeng oss sammen der borte.

Etter hvert ble det date med Taylor. Fortsatt holder de kontakten.

– Vi er gode venner. Vi sendte meldinger senest denne uken, og vi møttes nylig da vi var på samme sted, og spiste middag.

– Dater dere på nytt nå?

– Nei, nei. Vi er bare gode venner, sier hun.

DAHLS DATE: Tidligere Newcastle-kaptein Steven Taylor og Carina Dahl har holdt kontakten de siste årene. Foto: Matt Dunham

Vil ikke avsløre fotball-flørt

I podkastepisoden nevnte hun også at hun hadde datet en amerikansk fotballspiller som nylig la opp i fjor sommer. Men hun vil ikke avsløre identiteten hans.

– Nei, det kan jeg ikke si, smiler hun.

Det er også flere andre kjente spillere som hadde tatt kontakt med henne på sosiale medier.

– Det er en generell viten at fotballspillere havner i «dm» til jenter. Det er vel slik moderne flørting er. Det er litt tilfeldig at det blir slik.

Selv om hun har truffet flere stjernespillere, er ikke interessen stor for fotball.

– Jeg har ikke peiling, og skjønner ikke så mye av det. Jeg er ikke så interessert, nei, sier Dahl.