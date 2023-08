Ble forlatt på en trapp

Anna Lan Lysebo tror hun ble offer for Kinas knallharde ettbarnspolitikk. 22-åringens liv står i enorm kontrast til hvordan det lå an til å bli.

Adoptivforeldrene fikk ikke lov til å besøke barnehjemmet der Anna hadde tilbrakt sine elleve første måneder.

Myndighetene ville ikke vise frem hvordan forholdene var.

Da Dag Einar og Asta Lysebo fikk holde henne for første gang, holdt de en sterkt underutviklet baby i armene.

– Det var en utrolig stor glede, sier Asta og stråler.



Så endrer uttrykket i ansiktet seg en smule.

– Med en gang vi fikk se henne, så sa jeg til Dag Einar, «her må vi i gang».



STOLTE: Foreldrene Asta og Dag Einar ser på bilder fra Annas oppvekst. Begge er ekstremt stolte av hva datteren har fått til. Foto: Erik Teige / TV 2

Jenta de skulle ha med seg hjem til Landås i Bergen var underernært og kraftig understimulert.

– Jeg hadde nok ikke vært i live i dag om jeg ikke hadde blitt satt på den trappen og senere adoptert bort, sier Anna Lan Lysebo til TV 2.

Bergens Tidende omtalte saken i 2019.

Flaks

Anna var heldig. Det var to ressurssterke leger som tok over ansvaret.

Det var likevel ikke noe som tilsa at det lille barnet skulle vokse seg til å bli en fotballspiller med flere aldersbestemte landskamper for Norge. Mer om fotballinteressen senere.

FOTBALLTALENT: Anna Lan Meland Lysebo forteller om hvordan hun har nådd toppfotballen. Foto: Erik Teige / TV 2

– Hun utviklet seg i en rasende fart, sier mamma Asta.

Den lille jenta kunne ikke komme raskt nok i gang med sitt nye liv. Endelig fikk hun bevege seg. Til nå hadde livet vært en statisk affære.

Både jeg og de andre barna var helt flate i bakhodet fordi vi hadde ligget så mye i sengen. Anna Lan Lysebo

UTSIKT: Fra Anna kom til Norge har hun kunnet se ned på Brann Stadion fra huset sitt på Landås. Foreldrene forteller om en meget aktiv barndom der den lille jenta var høyt og lavt. Foto: Privat

– Det var nesten komisk. Jeg husker vi fikk beskjed fra en helsestasjonslege at det ikke var normal utvikling.

Alt skulle utforskes.

– Hun gikk fra å være slapp i kroppen, passiv, til å kunne gå og nesten springe i løpet av to uker. I hvert fall tre, sier mor.



Engstelig

Når man tilbringer sine første elleve levemåneder på ryggen, så gjør det noe med en liten baby.

– Både jeg og de andre barna var helt flate i bakhodet fordi vi hadde ligget så mye i sengen, forteller Anna.



Åsane-spilleren har ingen erindring av livet som barnehjemsbarn. Det ville hun gjøre noe med for ti år siden.

TILBAKE: Her er Anna tilbake på barnehjemmet der hun selv tilbrakte de første elleve månedene av livet. Foto: Privat

– Jeg var tilbake på barnehjemmet i 2013. Da så jeg at ungene bare lå i sengene sine, det var ingen som lekte med de, eller ga ungene stimuli.

Det meste var altså som før.

– Det var en slags realitetssjekk. Jeg følte en enorm lettelse for at jeg hadde blitt adoptert vekk, samtidig som jeg syns veldig synd på de barna som var der. Det var et veldig trist syn, men jeg er glad for at jeg har vært tilbake der og sett.



Hjemme hos familien Lysebo lukter det nytraktet kaffe og ferske kanelboller. Kontrasten til stedet der livet startet kunne ikke vært mye større.

FAMILIEN: Anna Lan Meland Lysebo forteller om hvordan hun har nådd toppfotballen. Foto: Erik Teige / TV 2

– Det var et stusslig kjøkken der med noen store risposer. De fikk nok stort sett risavkok å spise, sier Anna.

Det at livet startet med først å bli forlatt, så å bli overlatt til seg selv store deler av døgnet, har satt preg på oppveksten. Anna opplevde å være veldig usikker som liten.

– Jeg husker godt da jeg ble levert i barnehagen og foreldrene mine skulle gå. Da ble jeg sittende igjen i vinduet og grine. Jeg var veldig engstelig da jeg var liten.



SKEPTISK: Anna var litt ekstra engstelig som liten. Her i mamma Astas trygge favn. Foto: Privat

22-åringen tror fotballinteressen har hjulpet henne til å bli noe mer fryktløs enn hun var som liten.

TIDLIG INTERESSE: Anna viste tidlig interesse for fotball. En interesse som ikke kommer fra noen av foreldrene, skal man tro Asta og Dag Einar Lysebo. Foto: Privat

– Jeg tipper jeg har blitt litt tøffere. Spesielt av det å spille med gutter. Det har nok hjulpet på, ja, sier Anna.

Fikk ikke være med

Men fotballkarrieren fikk en tung start. En krass beskjed gjorde Anna Lan Lysebo fast bestemt på at hun skulle spille fotball.

– Jeg tror kanskje det skjedde noe da jeg så guttene spille, og jeg fikk beskjed om at jeg ikke fikk være med. Da kom det muligens en indre drive, sier Anna.

– Som førsteklassing lagde hun en ønskeliste til bursdagens sin. Da var det en far som spurte meg om det var seriøst at hun kun ønsket seg fotballting, sier mamma Asta og ler.

I FARTA: Anna har aldri vært stor. Her stormer hun fremover på banen i en litt for stor Baune-drakt. Foto: Privat

– Det er en interesse som kommer fra henne selv. Det er ingen av oss som var noe fotballinteresserte.

Hun husker øyeblikket da hun skjønte at hun var litt ekstra god med ball i beina. Guttene på Baune sa ikke lenger at hun ikke fikk bli med. De sa hun burde spille fra start.

– De sa «selvfølgelig skal hun få spille, hun er jo god». «Det gjør ingenting om du starter før meg».



EN AV GUTTA: Anna ble tidlig en naturlig del av guttegjengen. Her med kameratene og tidligere Brann-spiller Amin Askar. Foto: Privat

Og Anna ble god. Venstrekanten ble etter hvert venstre back. Hun ble kalt inn til kretslagssamlinger og senere landslag.

Jenta som startet livet på en trapp i Kina, har 22 aldersbestemte landskamper for Norge.

Nå sprinter 22-åringen opp og ned langs krittet på Åsane Arena. Kampen om startplass har hardnet til de siste sesongene. Likevel, trener Eirik Fjeldstad er ikke i tvil om at Anna Lan Lysebo er en stor ressurs for klubben.

– Hun er en person alle liker. Alltid i godt humør og bidrar veldig inn i gruppen med en positiv aura, sier Åsane-trener.

ÅSANE: Anna Lan Meland Lysebo på trening med Åsane. Foto: Erik Teige / TV 2

– Har du tenkt på hvordan livet kunne blitt?

– Absolutt. Hvis jeg ikke hadde blitt funnet, hadde jeg nok ikke sittet her. Det var veldig lite mat, jeg var veldig spe og tynn da mamma og pappa fikk meg.

– Jeg kunne verken sitte eller gå, sier Anna Lan Lysebo til TV 2.