Ble flau av hat trick – Sophie (23) sammenlignes med Chelseas storscorer

I Ada Hegerbergs skadefravær, er Sophie Román Haug et av Norges farligste angrepsvåpen. Men det kan bli litt vel mye oppmerksomhet for 23-åringen.

– Det hat tricket har ikke gått til hodet på henne, for å si det sånn! sier landslagskaptein Maren Mjelde til TV 2 og ler høyt.

Fakta: Sophie Román Haug Født: 4. juni 1999 (23 år) Posisjon: Spiss Klubb: AS Roma Landskamper: 4 Landslagsmål: 3

For etter å ha levert tre scoringer og én målgivende pasning i 5-0-seieren over Albania i starten av september, var naturligvis Sophie Román Haug et navn som fikk mye oppmerksomhet i etterkant av oppgjøret.

Kanskje litt for mye for hovedpersonen selv.

– Hun ble jo veldig flau fordi det ble så mye oppmerksomhet, forteller landslagskollega Anja Sønstevold til TV 2.

– Da sa jeg til henne at når du scorer hat trick på Ullevaal, da får du tåle litt oppmerksomhet altså!

Når hovedpersonen selv blir spurt om det stemmer, nikker hun beskjedent.

– Eh, ja, joda. Jeg er ikke så glad i oppmerksomheten som følger med. Det er jeg ikke, sier Román Haug.

– Hvorfor er det sånn?

– Jeg vet ikke. Jeg har alltid vært sånn. Trives godt på fotballbanen, men ikke så mye med oppstyr eller ting rundt, svarer Roma-spissen.

Sammenlignes med Chelsea-stjerne

Kollegaene på landslaget beskriver henne som ydmyk, rolig og ikke blant de som tar opp mest plass i en gruppe.

Det er i sterk kontrast til hvordan angriperen er å møte på fotballbanen.

– Det tror jeg er et helvete, sier Julie Blakstad om å gå i duell med Haug og får støtte av noen som får prøve seg på det ofte.

– Det kan til tider være veldig vondt og ubehagelig. Det er mye kraft og hun har en ekstremferdighet i boks. Hun er ikke lett å ha med å gjøre når hun får innlegg, sier midtstopper Guro Bergsvand.

Maren Mjelde mener Chelsea-spiss Sam Kerr og landslagskollega Sophie Román Haug har mange av de samme kvalitetene. Foto: Pa Photos / Bildbyrån

– Hun har jo en fysikk og en hodestyrke som veldig få har i Europa. På hodet vinner hun alt, sier Sønstevold, som spilte sammen med Román Haug i LSK Kvinner i flere sesonger.

Og nettopp spissferdigheten til Román Haug, får Mjelde til å tenke på en storspiller.

– Jeg spiller jo til daglig med Sam Kerr, så det er litt samme type. Stor og sterk, veldig god til å plassere ballen. Man må passe ekstra godt på henne, sier landslagskapteinen.

Med Ada Hegerbergs skadefravær, er det sannsynlig at Román Haug starter på topp for Norge i fredagens privatlandskamp mot Brasil.

Og skulle det bli nettkjenning igjen, er beskjeden klar fra en gammel kollega.

– Du kan ikke være spiss, score mål og regne med at du ikke får spørsmål! Det tror jeg bare hun må bli vant til, sier Sønstevold strengt.

– Ja, jeg har fått høre det at jeg må jobbe litt med det og tåle såpass, bekrefter Román Haug før hun legger til med et lite smil:

– Men jeg synes fortsatt det er litt «så der».

... og slik taklet 23-åringen ros fra landslagsvenninnene:

Norges privatlandskamp mot Brasil sparkes i gang 19.00 på Ullevaal stadion fredag 7. oktober. Du kan også se kampen på NRK 2.