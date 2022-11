Blås en lang marsj i FIFAs forbud!

FIFA nekter Danmark å varme opp i klær med teksten “Human Rights for All” under VM i Qatar. Nå er tiden for å spørre FIFA pent om lov definitivt over.

De danske spillerne får ikke lov til å varme opp i tøy med påskriften "Human Rights for All" under VM i Qatar. Foto: Liselotte Sabroe

FIFA har valgt side. Nå må alle fotballnasjoner som faktisk ønsker å stå opp for menneskerettighetene gjøre det samme. Det innebærer å blåse en lang marsj i FIFAs forbud mot “politiske” markeringer under VM.

Danmark burde ha skjønt at det var fåfengt å be FIFA om tillatelse til en slik markering under VM i Qatar. De burde ha visst bedre. I FIFAs verden blir til og med et så ufarlig budskap som å vise støtte til de universelle menneskerettighetene FIFA selv har forpliktet seg til å respektere for politisk kontroversielt.

At FIFA mener støtte til menneskerettighetene er for politisk for VM forteller oss alt vi trenger å vite både om FIFA og om vertsnasjonen for årets mesterskap.

Hva som er et politisk budskap er nemlig også et høyst politisk spørsmål. Det som anses som universelle, selvsagte og ukontroversielle rettigheter i ett land kan være ekstremt kontroversielle spørsmål i andre land.

FIFA har selv hatt kampanjer mot rasisme under tidligere mesterskap. Infantino gjentar stadig budskapet om at FIFA og fotballen skal kjempe mot diskriminering. Det er tydeligvis ikke ansett som et politisk spørsmål av fotballens høye herrer. Men man trenger ikke lete lenge før man finner eksempler på land der kamp mot diskriminering er et brennhett politisk spørsmål.

Infantino kan for eksempel begynne i det landet som straks skal arrangere VM, det landet han selv har valgt å flytte til. I Qatar diskrimineres både kvinner og skeive i stor skala. Homofili er forbudt og det å ha sex med noen av samme kjønn kan straffes med opp til sju års fengsel. I tillegg rapporterer migrantarbeidere om omfattende rasisme.

Grunnleggende menneskerettigheter for alle burde selvsagt være ukontroversielt, men det er det dessverre ikke. Det har FIFA nå gjort klinkende klart. Alle land som har kontaktet FIFA med lignende planer som danskene har fått beskjed om at det ikke er lov.

Det betyr at protester, støttemarkeringer og generelle budskap om menneskerettigheter må skje uten FIFAs velsignelse. Det at FIFA nekter Danmark og andre nasjoner selv de mest universelle, lavmælte markeringer under VM gir bare desto større grunn til å gjennomføre slike markeringer.

Man kommer ingen vei her hvis man skal følge FIFAs regler. FIFAs viktigste prioritering akkurat nå er nemlig å få minst mulig fokus på kritikkverdige forhold i Qatar. Infantino har tross alt lovet oss at dette skal bli tidenes beste VM, og da er det ikke plass til påminnelser om at mesterskapet avholdes i et land som bryter menneskerettighetene grovt og systematisk. FIFA vil kun ha fokus på fotball. Det ønsket bør de ikke få oppfylt.

Hvis FIFA og Qatar ikke skal få viljen sin under VM, trenger vi landslag som er villige til å bryte reglene. Man kan ikke være den snille gutten i klassen som alltid hører på læreren når læreren er på lag med alle de største bøllene.